台東熱氣球傳著火意外。（民眾提供／蔡旻妤台東傳真）

台東熱氣球傳著火意外。（民眾提供／蔡旻妤台東傳真）

台東熱氣球活動10日下午場在池上鄉牧野度假村辦理繫留體驗，瞬間風造成升空的球體著火，墜落樹林。

據了解，現場民眾表示，球體墜落樹林後，被燒出一個破洞，所幸只是虛驚一場，未釀災情，現場無人受傷。