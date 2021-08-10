獨〉台東熱氣球10日繫留體驗球體著火 幸無人受傷 20:542021/08/10 中時 蔡旻妤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台東熱氣球傳著火意外。（民眾提供／蔡旻妤台東傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台東熱氣球傳著火意外。（民眾提供／蔡旻妤台東傳真） 台東熱氣球傳著火意外。（民眾提供／蔡旻妤台東傳真） 台東熱氣球活動10日下午場在池上鄉牧野度假村辦理繫留體驗，瞬間風造成升空的球體著火，墜落樹林。 據了解，現場民眾表示，球體墜落樹林後，被燒出一個破洞，所幸只是虛驚一場，未釀災情，現場無人受傷。 大潭電廠工程影響漁民 桃園漁會12日發動百漁船抗爭 東門城劇場光之島及優人神鼓科技投影 15日晚間線上演出 #台東熱氣球 #10日 #繫留體驗 #著火 #球體 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 「台灣好行─關子嶺線」復駛囉！漫步溫泉老街體驗偽出國感 12:042021/08/10 生活 知名連鎖百貨熱搭賽事熱潮 推出限定款口罩 18:392021/08/10 生活 為了女人高雄男大生嗆「看誰二頭比較大」 台中惡煞上門秒龜縮 18:002021/08/10 社會 網購拚生鮮快速送 04:102021/08/10 時尚消費 台東酒駕死亡車禍增 警方今將大執法 04:102021/08/10 地方新聞 最美博士許藍方爆不倫戀仍PO新影片 談性慾網狂酸 15:042021/08/10 娛樂 縱谷地區白米買氣不如以往 零食銷量卻翻倍 16:362021/08/10 寶島 美女師遭酒駕男撞死 救護員淚崩幫恩師CPR：不相信會是妳 14:412021/08/10 社會 台東人限定 熱氣球嘉年華登場 04:102021/08/10 地方新聞 2021年台灣熱氣球嘉年華正式登場 HELLO KITTY及喔熊熱氣球現身池上站台 16:212021/08/10 生活 竹縣「舞動原鄉．傳唱故事」 26名學員將展開原夢舞台之旅 14:132021/08/10 寶島 生活熱門新聞 最新疫苗接種意願曝光 高端、莫德納數字讓人吃驚 - 生活 國民年金該繳嗎？過來人曝悲慘經驗：真的要三思 - 生活 大雨還沒完 氣象局曝2波致災性天氣：隨時可能發生 - 生活 7月諫言疫苗向下打錯誤被無視 前疾管局長：陳時中後悔沒 - 生活 「冷氣和除濕誰最省電」？專家解答：1模式耗時又耗電 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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