行員通報民眾疑似被不明來路的「朋友」要求匯6萬元幫忙付車禍車子受損的費用，員警獲報後前往現場。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

所幸這2起警民攜手1小時內成功攔阻民眾21萬元的血汗錢。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

台南市政府警察局麻豆分局六甲分駐所昨天下午13時及14時許，接獲六甲京城銀行通報2起詐騙案件，1件為「假孫女詐騙案」，另1件是「陌生好友詐騙案」，所幸這2起警民攜手1小時內成功攔阻民眾21萬元的血汗錢。

昨天下午1點，麻豆分局六甲分駐所接獲陳姓男子前來報案，他向警方哭訴，在家中接獲「孫女」急需用錢的求救電話，當下不疑有他，連忙至銀行臨櫃匯款15萬元，匯款完畢後撥電話確認是否收到款項，真正的孫女告知根本沒借款，才驚覺遭受騙。

員警獲報後緊急通報銀行，趕在詐騙集團將款項領走前，成功將匯款的15萬元現金圈存。孰料，過沒1小時，又接獲同一家銀行行員通報，有民眾疑似被不明來路的「朋友」要求匯6萬元幫忙付車禍車子受損的費用，員警獲報後前往現場，再次成功守護人民血汗錢。

麻豆分局長邱顯良表示，從疫情爆發開始，詐騙集團看準民眾生活型態改變，各類型詐騙案件有增多趨勢，從5月迄今麻豆分局就攔阻詐騙17件，金額達882萬元，分析類型多為「假投資」、「網路購物」、「假交友」、「假冒親友、官員」等詐騙案，請民眾特別注意。