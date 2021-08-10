北市立動物園裡睽違近3個月，重新開放，若您入園可能會發現新的打卡景點，於非洲動物區的參觀步道上出現3隻可愛的白犀牛寶寶雕塑，雖然可人但卻不見犀牛媽媽，原來這項以推展野生動物保育為目標的公共藝術創作構想，來自於非洲的「犀牛孤兒院」。

犀牛雕塑推保育-動物園設新地標犀牛的懷孕期很長，約16–18個月，且每胎僅有一個寶寶，小犀牛出生時重量約為40–65公斤，要繁殖一隻犀牛寶寶並讓牠順利長大非常不容易。但由於犀牛角在亞洲號稱有療效，為了賺取暴利，非法盜獵者會捕殺犀牛拔取犀牛角，而沒有媽媽的犀牛寶寶，卻很難在野外生存。

台北動物園唯妙唯肖犀牛雕塑 除了打卡還是保育意義。台北動物園提供

犀牛角在亞洲號稱有療效，為了賺取暴利，非法盜獵者會捕殺犀牛拔取犀牛角

台北動物園唯妙唯肖犀牛雕塑 除了打卡還是保育意義。台北動物園提供

沒有買賣就沒有殺害，希望南方白犀牛不要像他的親戚北方白犀牛一樣，因為犀牛角被獵

台北動物園唯妙唯肖犀牛雕塑 除了打卡還是保育意義。台北動物園提供

犀牛的懷孕期很長，約16–18個月，且每胎僅有一個寶寶

非洲有一家非營利的「犀牛孤兒院」，專門收留還需喝奶、卻不幸失去媽媽的小犀牛們。除了照顧牠們長大之外，也會訓練牠們適應野外生活。令人震驚的是2017年犀牛孤兒院遭人持槍闖入獵殺犀牛強奪犀牛角，這群已失恃的小犀牛們，因為人類的需求，再度讓犀牛族群面臨生存危機。沒有買賣就沒有殺害，希望南方白犀牛不要像他的親戚北方白犀牛一樣，因為犀牛角被獵殺等人為衝擊，而即將消失在地球上。

台北動物園唯妙唯肖犀牛雕塑 除了打卡還是保育意義。台北動物園提供

動物園希望透過不同的設計展示，讓遊客可以在完全不會干擾動物的方式下，認識、觸摸，觀察動物，達到兼具教育與宣導的效果。3隻唯妙唯肖的小犀牛雕塑，除了讓觀賞者一同入鏡，創意背後的保育故事應更能撼動人心。若您再度至動物園，不妨試著用不同的觀察與思考方式，接觸藝術、親近動物，讓動物、自然、創意與保育伴著您遊動物園。

※白犀牛小檔案：

學名:

Ceratotherium simum

英名:White Rhinoceros，Square-Lipped Rhinoceros分類:哺乳綱 奇蹄目 犀牛科保育等極:IUCN NT近危分布:非洲食性:草食