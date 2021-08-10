蘇貞昌這次硬要再推「5倍券」，不是只有在野黨不滿、民間不滿，這次連綠委都跳出來罵。有媒體人在其臉書表示，蘇貞昌已經陷入坐困愁城的窘境，大勢已去，下台或許是遲早的事。

行政院長蘇貞昌這次執意要推出「振興5倍券」，但自家立委也不挺，民進黨立委陳亭妃要政院別再讓民眾掏荷包換券，民進黨立委林岱樺更直說「無需執意在沒有數據證明的三倍券效益」，這次朝野立委都喊發現金了。

有媒體人今（10）日於其臉書粉絲專頁《文翔政論》指出，蘇貞昌已經失去拿著撞球桿意氣風發宣布發券的那種光彩，現在反而是陷入坐困愁城的窘境，外面在罵，裡面也不挺，執意發券所為為何？

這位媒體人直言，蘇貞昌任內靠著非洲豬瘟、新冠防疫（初期）坐穩其政治勢力，大內宣也起到一定作用，大權一把抓，然而本土疫情爆發、買不到疫苗等，民怨引爆，蘇從第一線退出，現在也黯然失色。

媒體人強調，上次三倍券時，蘇貞昌可以拿著一根撞球桿指高氣昂地宣布，在野怎麼攻擊，說要發就是要發，券也給你印到精緻，還附一個不知功能的夾尺給你；結果現在五倍券喊要推出，朝野立委都要罵。這次五倍券爭議，顯示蘇貞昌大勢已去，下台或許是遲早的事！