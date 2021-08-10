華為2021 上半年營收為3204 億元人民幣，年減 38%，為連3季下降，幅度也是愈來愈大，其中以手機業務年減47%最為劇烈，主要是實體清單制裁下，2020年再度限縮含有美國半導體產品以及服務出貨給華為，導致先進製程晶片斷貨，華為旗下海思半導體的麒麟9000成為絕版晶片，如今華為推出的P50系列旗艦手機，採用高通S888，更僅有4G功能。如今在5G手機系統單晶片(SoC) 市場上，在高通、聯發科、三星電子競爭下，大陸手機IC設計的希望從原先的華為海思，轉為紫光展稅。

華為除去年下半年將子品牌榮耀，出售給由具國企背景的的深圳市智信新信息技術，華為與榮耀完全切割，近期又傳出英特爾出貨許可證將到期，華為X86伺服器處理器晶片恐遭斷貨，甚至打算將X86伺服器打包出售，營運再度面臨困境。

此外，華為海思身為華為旗艦級手機搭載處理器的麒麟晶片設計商，甚至據CINNO Research統計，在2020年大陸手機SoC市占率，華為以37%市占率高居第一，但在下半年受到美國禁令加緊下，龍頭寶座由聯發科奪下、達31.7%市占率。在美國禁令影響下，麒麟9000這款由台積電5奈米製程代工的晶片成為絕版，台積電也在遵守美國禁令下，2020年9月14日之後不再供貨，甚至連大陸晶圓代工龍頭中芯國際，也坦言在美國禁令下，若干企業供應產品受到衝擊，外界認為這就是指華為，這導致在華為缺席之下，迅速被其他廠商填補空缺的市占率。

至於紫光展銳，其母公司、被視為大陸半導體國家隊的紫光集團，7月9日遭相關債權人徽商银行以紫光集團不能清償到期債務，資產不足以清償全部債務且明顯缺乏清償能力，具備重整價值和重整可行性為由，向法院申請對紫光集團進行破產重整。對此，紫光展銳、長江存儲拚命切割，避免遭到拖累。

紫光集團於1993年在清華大學科技開發總公司基礎上成立，趙偉國於2010年接手紫光集團，並在2013年砸17.8億美元收購展訊通信，隔年以9.1億美元收購大陸IC設計廠銳迪科。

據《Digitimes》報導，展訊通信一度超越聯發科，成為全球二大手機IC設計商，展訊通信、銳迪科2家公司後來合併成紫光展銳，但在4G時代落後高通、聯發科，主要是產品規劃不定、流失大量客戶，甚至集團內部整合面臨嚴重問題。如今在5G時代，2020年2月26日，海信F50搭載紫光展銳首款5G SoC虎賁T7510(之後改名為唐古拉T740)，並在同年5月大量出貨，縮短與高通、聯發科產品約6個月的發表時間，目前該款處理器晶片已經出貨百萬顆。

目前在5G 基頻晶片市場，英特爾退出競爭，華為無法搶市，三星則是大部分的基頻晶片由自家產品採用，就目前手機SoC、物聯網(IoT)市場，先進技術能競爭的只剩高通、聯發科。

據2021年第一季，紫光展銳的手機應用處理器(AP)市占率約在全球排名第6，大陸市占率擠進前5，受惠於華為海思面臨困境，今年5月出貨量達80萬顆，雖較去年有超驚人的增漲率，但與華為海思所創造的數量來看，還有很大差距。目前紫光展銳在唐古拉T740採12奈米製程，下一代的唐古拉T770採用6奈米製程EUV技術，鎖定中階產品，並藉此控制成本；但同時間，高通S778G、聯發科天璣900也都採用台積電6奈米製程，就算紫光展銳有機會成為大陸手機IC設計下個希望，但能否在強敵環伺之下殺出重圍，甚至在大陸半導體自主化獲得機會，都有很大差距須要追上。

至於紫光展銳營運，去年就打算在上海科創板IPO，但該構想目前被推遲，原因不明；如今在紫光集團遭申請破產的過程，紫光展銳為保住市場對其信心，7月中旬在微信公告上半年營收增漲240%，但目前拒絕對會面投資人、估值發表評論。