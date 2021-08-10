陸軍第六軍團指揮部表示，所屬關渡地區指揮部乙輛八輪甲車，今（10）日於三軍聯訓基地訓練，行經保力溪時，疑因溪水暴漲致甲車熄火。所幸帶隊幹部處置得宜，車內人員及裝備均迅速安全撤離，車輛亦已拖出溪床，無傷損情事；詳細事故原因，刻由專案小組調查釐清中。

第六軍團指出，本起事件因單位平日落實危安狀況應處教育，相關人員確遵標準作業程序處置，有效損害管控；後續將儘速完成車輛修護，並通令所屬持恆強化訓練與防險作為，確維部隊行動安全。