南投縣警局1名員警的兒子去年遭爆仗著父親身分，竟性侵女同學2年，被稱作「口交惡徒」，事後南投縣府全面清查各論壇文章並要求下架，引來網友不滿；而南投縣警局近日在臉書舉辦「兒少性剝削網路有獎問答宣導活動」，遭大批網友灌爆留言，「先管好自己人吧！噁心」、「自取其辱嗎」、「哪來的勇氣宣導」。

整起事情發生在去年9月，南投某高中男學生遭爆料性侵同班女同學長達2年，還拍下不雅照片流至外站，更威脅女同學「我叫你吹」，還說「我爸是警察」，要求不得聲張，男同學的警察父親事後在臉書留言致歉，該男學生被稱作「口交惡徒」；此事件引爆網友怒火的原因不但是案件偵辦緩慢、質疑警方聯合校方與縣府包庇吃案外，南投縣政府還大力清查各個網路平台，要求下架相關文章，並對《巴哈姆特》開罰6萬。

南投縣警局近日在臉書舉辦「兒少性剝削網路有獎問答宣導活動」，遭大批網友灌爆留言，「先管好自己人吧！噁心」、「自取其辱嗎」、「哪來的勇氣宣導」。（翻攝自臉書）

南投縣政府雖發函解釋「以當事人未成年為由要求刪除相關文章」，但此舉仍遭網友怒轟「南投獨立了？」「進入南投國前請先自備貞操帶」，紛紛灌爆該分局的臉書說「好大的官威」、「保護被害人？笑了，是保護自己人的兒子吧」；而此事到如今眼看已告一段落，沒想到南投縣警察局日前1則PO文再度引爆網友怒火。

南投縣警察局9日在臉書粉專發起1項「兒少性剝削網路有獎問答宣導活動」，貼文公開後隨即引來大量網友不滿留言，「辦活動打自己臉，這個我給87分」、「先管好自己人吧！噁心」、「請問在示範什麼是自取其辱嗎」、「我叫你吹大賽」、「真的很敢誒」、「你們哪來的勇氣宣導兒少性剝削防治」。