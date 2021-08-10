大陸官方最近對網路科技行業展開嚴厲的監管行動，這股風潮起自於去年底馬雲螞蟻金服IPO受挫，此後各大網路科技巨頭開始受到反壟斷的市場監管措施，包括美團、京東、騰訊、拚多多等在網路市場快速擴張的公司。財經媒體所列出的大陸22名頂級億萬富豪在7月以來的連續打擊行動中，資產縮水的總額已高達870億美元。其中拚多多的創始人黃崢受傷最重，財富減少了156億美元，相當於其資產的1/3。

據英媒《金融時報》報導，去年底螞蟻金服IPO遭大陸金融監管部門喊卡之後，大陸網路科技業界就刮起一陣寒風，到最近最知名的例子是大陸最大網約車公司滴滴出行赴美IPO後遭到大陸監管機構整頓，導致其股票上市後持續大跌，這個氣氛也嚴重影響了大陸新興產業界的股市表現。

報導說，自 7 月初以來，包括騰訊總裁馬化騰和拼多多黃崢在內的22位科技和生物技術類的億萬富翁個人財富減少了 870 億美元，相當於他們總資產的16%。其中電子商務網站拚多多創始人黃崢影響最大，資產帳面虧損達156億美元，佔其財富的1/3。騰訊的創始人馬化騰損失超過120億美元，約佔其財富的22%。這段期間馬雲的財富也減少了26億美元，但如果把時間拉長至去年11月螞蟻金服IPO被喊卡以來，馬雲的財富減少了近130億美元。

7月初以來，大陸頂尖億萬富翁個人財富大幅減少，其中電子商務網站拚多多創始人黃崢影響最大，資產帳面虧損達156億美元，佔其財富的1/3。（圖／中新社）

大陸股市在7月創受創最明顯的是線上文教類股，大型補教公司新東方教育創始人于敏洪眼睜睜地看著他在這補教公司佔有的12%股份價值從30億美元慘跌至5億美元。

報導說，相比之下，在投資者認為風險較小或是得到官方支持的行業老闆們的財富則增加了不少。例如瓶裝水公司農夫山泉的創始人鍾睒睒，自6月底以來財富增加了50億美元，達到720億美元；比亞迪汽車董事長王傳福的財富增加了 44 億美元，總資產超過250億美元，也因此成為中國第10大富豪。在中國政府大力支持的電動汽車行業，大陸的9大汽車製造商持有人財富增長表現良好，總數增加了220億美元；再生能源領域的8位億萬富翁淨資產也增加了136億美元。

報導表示，近年來大陸科技類企業激增，目前因網路科技業致富的億萬富豪有1000名億萬富翁，大約是5年前的2倍。但在最近的一系列監管行動之後，大陸企業家們正在密切觀察政府的政策動向。