桃園升格後推動多項「桃原新政」，原民人口以每月增加150至200人的速度不斷成長，7月底已達7萬8508人，正式超越台東縣，躍升成全國第二大原住民城市。(蔡依珍攝)

桃園升格後推動多項「桃原新政」，原民人口以每月增加150至200人的速度不斷成長，7月底已達7萬8508人，正式超越台東縣，躍升成全國第二大原住民城市，市長鄭文燦起許自己成為原民最好的靠山，「就像拉拉山一樣！」市府也於8月起在6樓迴廊辦理《新政領航．桃原飛翔》6年特展，19日晚間7點也將舉辦線上互動遊戲，盼民眾回顧原民的貢獻和了解原民文化。

鄭文燦說，原住民族是台灣的資產，也是台灣文化具有豐富內涵的緣由，1984年台灣原住民族權利促進會發起「原住民族正名運動」；1994年第三次修憲將「原住民」正式入憲；1997年「原住民族」正式寫入憲法；2005年通過「紀念日及節日實施條例」，明定8月1日為原住民族日，他上任後也推動多項「桃原新政」，包括推廣原住民族權益、族群文化扎根、推動教育文化、社會福利與住宅等各個層面，每年也選定主題舉辦原住民族日紀念活動與歲時祭儀，因此每年8月1日對他來說，也是落實原住民族轉型正義的重要里程碑。

鄭文燦指出，桃園的原住民人口原來僅有5萬多人，升格後原住民人口不斷成長，截至今年7月底，桃園市原住民人口已達7萬8508人，正式超越台東縣，躍升為全國原住民人口第二多的城市，僅次於花蓮縣，相信很快就能超越。

鄭文燦提到，桃園升格後，從土地、建設、產業、福利、教育、文化等六大面向落實「桃原新政」，也成立桃園市原住民族發展基金會、制定《桃園市原住民族發展及保障自治條例》，不僅讓桃園成為原住民族的第二故鄉「新故鄉新桃原」，也成為族人們最好的依靠。

鄭文燦表示，在推動原住民族正名方面，桃園推動原住民族回復傳統姓名單一窗口跨區服務，只要於任一戶政事務所完成更名，即可同步完成駕照、健保卡、稅籍等資料的更名，對於正名提供友善服務；而在原住民族語傳承方面，桃園辦理沉浸式族語教學幼兒園、原住民重點學校族語課後輔導，也設置原住民族教育資源中心，保障原住民學生學習權益。

此外，為響應中央振興與推廣原住民族族語政策，桃園實施「桃園市政府鼓勵原住民參加原住民族語言能力認證測驗獎勵要點」，提供3000元至1萬5000元的獎勵金，去年度原住民族語言能力認證測驗，桃園市共有1263人通過認證測驗，通過人數全國第三高。

鄭文燦說，「土地」是原住民族最重要的核心權利之一，早期原住民族對於土地的概念是以部落共有為主，往往未完成土地登記制度，因此在土地編定上常編定為林地或山坡地或保護區。市府自105年起著手辦理復興區部落變更使用分區編定工作，將部落符合更正使用分區的地區變更為鄉村區，解決長期以來部落既有建物使用土地無法取得合法使用權的問題，104年起至109年已完成4個部落變更編定工作，成功協助族人取得3777筆土地，總面積達1363公頃，執行成效與規模均為六都第一，未來市府將持續努力，加速完成另外4個部落的土地變更編定工作。

鄭文燦也說，為提供原住民朋友更安心、更安全的生活環境，市府陸續進行各項防災工程與原鄉基礎建設，落實用水、用油、金融、用路等各方面的轉型正義，包括建置53處簡易自來水系統、興建三光跨河大橋、後山加油站、高山ATM，也落實通訊正義，在復興區設置10座「防救災共構共站行動通訊平台」；此外，也完成新溪口吊橋，推廣小烏來、義盛、羅浮等地的溫泉區、戲水區、天空步道等，成功讓復興區的觀光資源展現魅力。

鄭文燦談到，市府不僅保障原鄉正義，目前有許多原住民朋友居住在都會區，因此近幾年也將對原民政策的重心轉移至都會區，包括增設原住民族文化健康站、提供幼兒照顧、長者照顧等服務，未來也將持續為原住民朋友爭取更多文化空間及運動場所。他也說，未來原住民族文化事業基金會將永久落腳於桃園青埔地區，並以國際原住民族文化創意產業園區、流行音樂劇場共構建置，打造文創及影視建設基地，充分展現桃園的重要性。

鄭文燦指出，羅浮高中即將於9月1日開始招生，為桃園第一所原住民實驗高中，將陸續開設更多科系，讓復興區的優秀子弟可就近就讀，而舊的介壽國中則將評估轉型為復興區重要的行政園區，提供行政、文化與社福設施進駐。相信隨著市府的努力，無論是原鄉部落或都會新故鄉，都能讓每個族群感受到來自桃園的溫暖與親切，桃園也會持續以原住民照顧、原住民文化保存以及原住民發展為城市的重要發展目標。

針對桃園航空城徵收範圍內原住民族人規劃安遷陪伴方案，市府特別以一對一方式，仔細調查每戶原住民家庭，不因少數而被忽略。目前自有住宅家戶計66戶，租屋家戶則有300戶，市府都將給予從寬從優補償及補助。針對自有住宅家戶部分，會安排至安置住宅，提供比原來更好的生活品質；租屋家戶部分則優先提供安置住宅給原住民鄉親，且無論過去是否曾申請購屋補助，一律再提供22萬元的補助金，務必讓每一戶原住民族人都得到最好的保障。