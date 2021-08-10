美國國務卿布林肯9日發表演說，呼籲向「國內」投資，以使美國保住全球領先地位。他表示，投資美國國內基礎設施，將使美國保持和增強全球競爭力與影響力，並從實力地位推展外交，同時能夠有效駁斥中俄等國政府所謂的「美國衰退論」。

布林肯參觀了馬里蘭大學的先進製造實驗室，之後發表題為《國內振興作為外交政策優先選項》的演說。其演說反映了拜登政府所稱的「中產階級的外交政策」，重點在提升國內和國外的競爭力，以及逐步減少昂貴的軍事承諾。

在布林肯發表演說之際，美國國會參議院已就1.2兆美元的基礎設施法案達成協議，預計10日投票通過。該法案是拜登政府的一個主要優先事項，包括將為美國日益老化的基礎設施更新和興建提供5500億美元。

布林肯指出：「對我們來說不算秘密，中國和俄羅斯政府公開和私下都在宣稱美國走向沒落，最好是把自己的未來與中俄專制觀捆在一起，而不是與美國的民主觀連在一起。我們有能力提醒中俄兩國，採用一個接一個的措施來提醒他們，美國的力量綽綽有餘」。

布林肯強調，最快平息中國等國唱衰美國的做法，便是美國須開始針對復甦國內重要領域進行投資。他承認，在一些領域，美國已在被中國等對手追趕甚至趕超。他提到，中國每年在基礎設施上的投入是美國的3倍，美國在基礎設施質量方面的排名下滑到13名；美國科研支出占GDP的比例曾經位居世界之首，如今跌到了第9名，而中國則從第8名躍居到第2名。

布林肯還說，國內振興也是捍衛民主，透過這些投資，美國可以更好地駁斥威權政府宣傳的所謂美國制度兩極化和癱瘓、威權更能滿足人民需求的謊言。他說：「我們可以像世界展示，民主國家能夠把難做的事做成，能夠在不拘押異議人士、不腐敗橫行或不侵犯人們根本自由自由的情況下做成這些事。」