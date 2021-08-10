足球巨星梅西（Lionel Messi）今天抵達巴塞隆納機場，準備搭機前往巴黎，似乎要去簽署與法甲巴黎聖傑曼（PSG）的轉會協議。他父親向西班牙媒體證實，梅西將落腳聖傑曼。

34歲的梅西和妻子與3名孩子在當地時間下午1時30 分之前抵達普拉特機場（El Prat）。他的父親，同時也是他的經紀人老梅西（Jorge Messi）比他早一步抵達。

老梅西向西班牙媒體證實，梅西將加入聖傑曼。媒體在機場詢問他，梅西是否將在今天稍晚與聖傑曼簽約，老梅西回答： 「是的。」

梅西在8日記者會上流淚告別西甲巴塞隆納（FC Barcelona，簡稱巴薩），當時表示將入聖傑曼只是個「可能性」。

媒體詢問老梅西，梅西對於要離開巴薩難不難過，老梅西回答：「你難道沒看到他（流淚）嗎？」

被問到究竟誰要為梅西離開巴薩負責，他則說：「去問球隊。」

梅西離開巴薩後，聖傑曼過去幾天一直試圖敲定協議。

法國球迷從昨天開始聚集在聖傑曼主場巴黎王子公園體育場（Parc des Princes）外圍，以及巴黎北方的勒布爾熱機場（Le Bourget），期盼一睹梅西風采。

法國體育日報「團隊報」（L'Equipe）今天的頭版標題似乎代表了巴黎的氣氛：「迫不及待」。內文則描述，對球迷而言，等待的時間真是漫長。

西班牙昨晚的報導則是巴薩「最後出價」，試圖留下梅西。

但事實上，梅西與聖傑曼的協議就差臨門一腳。

卡達體育投資集團（Qatar Sports Investments QSI）擁有的聖傑曼準備要將這位6次金球獎（Ballon d'Or）得主納入麾下，加入內馬爾（Neymar）和姆巴佩（Kylian Mbappe）的豪華陣容。

尋求歐洲冠軍聯賽冠軍的聖傑曼認為，梅西就是拼圖裡缺失的一角。

而梅西可能到來的消息，也讓聖傑曼的社群媒體帳號從6日起漲了120萬追隨者。

聖傑曼新聘的門將多納魯馬（Gianluigi Donnarumma）昨天在巴黎旅館外接受媒體訪問時說：「如果他來巴黎，我會很高興。他是全世界最強的球員，想到能有他當隊友，我就很興奮也很高興。」（譯者：戴雅真/核稿：林治平）1100810