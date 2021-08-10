台灣疫情雖然趨緩，但卻開始面臨疫苗荒，不少年輕人直到現在連第一劑疫苗都沒得接種。根據指揮中心公布的最新疫苗意願登記數據，單選莫德納民眾已突破400萬人，但單選高端民眾依舊僅18萬人。

指揮中心表示，截至今天(10日)下午5點為止，總登記人數已達到1339萬人，單選AZ者有106萬3581人，佔比7.95%；單選莫德納者有400萬1810人，佔比29.89%；單選高端者僅有18萬2262人，佔比1.36%；複選AZ、莫德納有726萬7014人，佔比54.27%；複選AZ、高端者為3萬6561人，佔比0.27%；複選莫德納、高端者為12萬4867人，佔比0.93%；三者都選為71萬3887人，佔比5.33%。

跟上周五下午5點統計數據相比，意願登記總人數多了135萬人，單選AZ者增加了15萬人左右，莫德納者增加近9萬人，但單選高端者僅多了不到8000人，佔比更從1.45%下降至1.36%。

詭異的是，隨著AZ、莫德納即將用盡，高端預定將於8月下旬開放施打，但AZ、莫德納單選者卻是不減反增，反而單選高端者增加緩慢，總比例更是不斷下降，遲遲無法超過1.5%。