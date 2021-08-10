美股自去年疫情爆發，觸底反彈一路走高，迄今四大指數頻頻創下歷史新高，儘管近期受Delta病毒影響，市場憂其恐拖累經濟復甦動能，但對美股並未有顯著的衝擊，有分析師援引研究在報告中指出，隨著Delta病毒的確診病例下降，美股可能將於2021年底「萬物上漲」，比特幣也有機會上攻10萬美元大關。

外媒報導，策略諮詢公司Fundstrat Global Advisors聯合創辦人Tom Lee接受CNBC採訪，他提及自己發佈的「萬物上漲（everything rally）」報告，表示Delta疫情降溫，可能會讓美股迎來「緩解性反彈」。

Tom Lee援引華盛頓大學健康指標與評估研究院（Institute for Health Metrics and Evaluation，IHME）預測，「美國疫情將於本周達到峰值」，但有趣的是，IHME並未預測秋季病例會上升，換言之，IHME認為秋季不會有新一波疫情，意味著秋季開學季情況不會加劇，「這也讓我們對年底資產全面上漲的預測更有信心」。

道瓊工業指數、標普500指數及那斯達克指數目前都非常接近歷史高位，這3大指數今年迄今至少上漲了約14%，Tom Lee表示，這樣的市場氛圍到年底時，可能會帶動美股進一步創高，且有助於含比特幣在內等多項資產走升，其中比特幣甚至有望在年底強攻10萬美元的關卡。