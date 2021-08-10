孟加拉政府與人道援助機構開始為羅興亞難民接種新冠病毒疫苗，這些難民多是從鄰國緬甸逃亡而來，人數已到驚人的90萬人。在新冠病毒疫情肆虐下，龐大、狹窄的難民營也有嚴重的健康問題。

半島電視台(Aljazeera)報導，Delta變種病毒造成孟加拉的新一波疫情，尤以與緬甸接壤的地區特別嚴重，考克斯巴扎爾地區(Cox’s Bazar district)已有20000起通報病例，造成200 例死亡，而當地有 34座難民營。

紅十字-紅新月國際聯合會表示，孟加拉全國約有30%的人口呈現病毒陽性，這顯示新冠疫情非常嚴重，難以保持距離、衛生資源不足的難民營自然更為嚴重。

考量到難民營的疫情同樣是孟加拉的健康問題，於是孟加拉政府從周二起，開始對34 處難民營展開疫苗接種，營然孟加拉的國家疫苗接種也在同步進行。這獲得了紅十字-紅新月國際聯合會與聯合國難民署的支援，有500 名國際志工加入了接種工作。

聯合國難民事務高級專員說，近 90 萬難民中的 6萬5千人，被列為在第一批疫苗接種者，55 歲以上的長者，營地的前線醫療志願者和羅興亞社區領袖，列為優先施打對象。

羅興亞人主要信仰伊斯蘭教，而以佛教徒為主的緬甸對他們有排斥，尤以2017 年的軍事鎮壓為最，於是超過 700000 名羅興亞人，往西邊的鄰國孟加拉逃亡，孟加拉是個穆斯林國家。

2017 年，緬甸軍政府對羅興亞人的的鎮壓非常殘酷，包括殺戮和焚燒數以千計的房屋，被聯合國人權組織斥為種族滅絕。雖然孟加拉和緬甸已尋求安排遣返，但羅興亞人拒絕回國。