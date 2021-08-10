律師李怡貞分享一個「曾經當過侵害配偶權被告判賠者後來也結婚的」女子發文。（截自臉書《女人大律師李怡貞》）

「最美博士」許藍方被週刊爆料與已婚男醫搞不倫，露骨對話也遭流出，正宮氣得提告許藍方。接過不少侵害配偶權案子的「美女律師」李怡貞也深有感觸，她分享某個小三被告的「奇葩發文」，對於「女人何苦為難女人」的說法更嗆爆：「妳在跟別人老公爽的時候就不是在為難女人嗎？」。

許藍方爆淪小三偷腥人夫，不少網友私訊李怡貞，希望她能評論此新聞事件，但李表示收到訊息說事實跟報導內容有點不符，加上案子已經進入侵害配偶權的訴訟，因此暫時不評論，「就讓子彈飛一會兒吧」。

不過她轉述一個「曾經當過侵害配偶權被告判賠者後來也結婚的」發文內容：「離婚率這麼高，證明婚姻就是反人性的制度，還再拿著婚姻約束當作道德武器的人啊，請你不要偷懶好好經營感情，因為只有約束的愛情終究會枯萎的！」。

李怡貞給這段話的評論是：「提油救火、雪中送屎、那麼妳為何要結婚？」。她更怒轟「現在是各種毀三觀的認知作戰嗎」、「正宮不經營感情被外遇活該？！」、「爛藍窖（男人）只顧著去外面經營感情啊」。

並在留言處火力全開：「女人何苦為難女人？！啊但是妳在跟別人老公爽的時候就不是在為難女人嗎？回頭再來說別人為難？！」。

不少網友深有同感，紛紛回應：「同意到不行！！」、「很多小三的臉皮真的讓人不止刷新三觀根本是刷新前世今生了。什麼叫不被愛才是第三者？！最終還不是被『後來居上』刷卡」、「相當有理！那個某人簡單來說叫做：講幹話！」。

「即使喜歡，違反道德的情愛，就不該理直氣壯的態度，純粹的愛情，不插足別人的婚姻，才是屬於你們的愛。偏偏女人又愛為難女人，只想爽了當下，被發現才又另一副嘴臉謊話又連篇，見不得光偷偷摸摸的感情是真愛嗎？現在當三的都太理直氣壯了，只是多了份新鮮感罷了」。