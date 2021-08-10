法務部10日公布行政執行署人事案，共有9人調動，其中除台北分署分署長吳義聰接任行政執行署副署長之外，台中高分檢署檢察官吳祚延接台南分署分署長，另由首屆由二審回歸一審俗稱「三專生」的檢察官周懷廉、郭景銘則是首度接任宜蘭、嘉義分署分署長。今年期滿的「三專生」楊碧瑛接任屏東分署分署長。

法務部表示，台中高分檢檢察官吳祚延，過去曾擔任過台中地檢署襄閱主任檢察官，處事態度認真努力，且剛正不阿，具有溝通協調及領導能力，故予以提拔歷練，也落實法務部對一、二審輪調制度中「舊二審」之規劃，只要持續表現良好、認真盡職者，也會有其他歷練的機會。

另第一屆輪調二審檢察官（即三專生）第一年後志願提前回任的檢察官周懷廉、郭景銘，因表現傑出，多獲基層好評，貫徹法務部輪調制度之目的。因此，此次調派2人擔任分署長。

此外，即將於今年從二審輪調滿三年調任為一審的楊碧瑛，因為具有完整之實務辦案經驗及行政歷練，過去也曾擔任婦幼組主任檢察官，善於與外界溝通協調，具有領導潛力，也調派為分署長。

法務部行政執行署人事調整名單如下：

1.行政執行署台北分署分署長吳義聰調派行政執行署副署長。

2.行政執行署花蓮分署分署長鍾志正調派行政執行署主任祕書。

3.行政執行署高雄分署分署長葉自強調派行政執行署台北分署分署長。

4.台中地檢署檢察官郭景銘調派行政執行署嘉義分署分署長。

5.台中高分檢署檢察官吳祚延調派行政執行署台南分署分署長。

6.行政執行署主任祕書張雍制調派行政執行署高雄分署分署長。

7.高雄檢察署檢察官楊碧瑛調派行政執行署屏東分署分署長。

8.行政執行署簡任行政執行官王金豐調派行政執行署花蓮分署分署長。

9.台北地檢署檢察官周懷廉調派行政執行署宜蘭分署分署長。