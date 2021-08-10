Delta變種病毒從亞洲國家擴散至歐美，導致美國連日出現單日新增10萬例確診數，投資人關注美國疫情情勢，是否會對全球經濟復甦造成威脅，加上美國參議院將表決大基建計畫法案，美股3大期指盤前持平。美股周二(10日)上漲33.32點、以35135.17點開出，迷因股AMC開漲7%。

截至台灣時間10日晚間9點35分，道瓊工業平均指數上漲19.44點或0.055%、暫報35121.29點；標普500指數上漲2.16點或0.049%、暫報4434.51點；那斯達克指數上漲16.33點或0.11%、暫報14876.51點；費城半導體指數下跌3.37點或0.099%、暫報3396.39點。

5大科技巨頭股價齊漲，特斯拉股價下跌0.71%、暫報708.71美元；台積電ADR股價下跌0.52%、暫報117.60美元；聯電ADR股價下跌3.66%、暫報10.79美元。

市場關注美國7月消費者物價指數（CPI）、生產者物價指數（PPI）公布，這影響美國聯準會觀察經濟與物價表現，對於寬鬆貨幣政策調整參考，以及本月將舉行的傑克森洞央行年會，市場對於是否縮減購債計畫也出現兩極聲音，一方為收緊資金流，讓市場泡沫自動消化，避免引發金融風險，或是在新一波疫情衝擊下，若提早緊縮恐讓美國經濟復甦動能受衝擊。

美國最大連鎖電影院AMC公布最新財報，第二季虧損縮小幅度符合預期，並宣布2021年底前接受比特幣買電影票，再度受到市場關注，讓該公司股價開盤就大漲7%，加密貨幣市場近期有止跌反彈趨勢，比特幣價格回到4萬5美元區間，以太幣回到3000美元之上。