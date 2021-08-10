受惠於全球經濟復甦、金融市場活絡，國泰金控今公布自結獲利，7月稅後淨利117.5億元，累計前7月獲利表現突破千億元大關，稅後純益達1032.1億元，較去年同期成長120％，累計獲利再創歷史新高，每股盈餘(EPS)7.53元。

國泰金控旗下主要子公司有亮眼表現，尤其7月金融市場活絡，國泰證券、國泰投信單月及累計獲利續創同期新高，推升整體獲利表現。

不過，國泰金控獲利的主要來源仍是國泰人壽所貢獻，7月有股利入帳43億元後，單月稅後純益賺89億元，1至7月累計稅後純益達864.2億元，較去年同期大幅增長174％，持續刷新歷年紀錄；反映投資績效良好、避險成本管控得宜，保險本業死費差呈現穩定獲利，商品佈局策略切中市場需求，帶動營運續創佳績。

時序進入下半年，伴隨各國疫苗施打的推進、先前財政政策刺激的延續，全球經濟仍在持續修復的路途上；然而，市場對新冠Delta疫情與景氣復甦力道放緩的擔憂，以及對通膨走勢與貨幣政策動向的關注，皆可能為金融市場增添震盪。