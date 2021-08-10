袁子芸以MSGM 黑色亮面短版上衣、黑色亮面中長裙、綠色針織外套，展現酷帥風格，讓她十分驚喜。（攝影/JOJ PHOTO）

MSGM斑馬紋拼接上衣。（MSGM提供）

MSGM蕾絲印花洋裝。（MSGM提供）

MSGM薄紗拼接襯衫。（MSGM提供）

MSGM玫瑰印花洋裝。（MSGM提供）

今年唯一踏上坎城紅毯的台灣新生代演員袁子芸，以紅毯上回眸照驚艷全場，她笑說：「他們（攝影師）都很勇於表達自己，對著我大喊Turn Around、Turn Around（轉頭、轉頭）。」所以雖然在照片中掛著甜美微笑，但其實她心裡狂喊好可怕。她宣傳新劇《我的老闆是隻貓》，為本報獻出回國後時尚首拍，大改紅毯甜美風格，一下穿英國Paul Smith展現文青風，一下又穿義大利高端潮流品牌MSGM帶有特務感，相當百變。

其實踏上紅毯，由於時間關係無法在現場凸顯出禮服的開衩設計，讓袁子芸覺得有點小可惜，但她也補充說道「其實當下沒有想過照片呈現的效果，單純是沈浸在跟大家（劇組）的氛圍裡。」即使讓她再走一次，她表示：「我覺得我不會希望把焦點從做作品、劇組轉移。」

總是與劇組相處融洽的她，在近期熱播的迷你劇集《我的老闆是隻貓》中，也與劇中主演們感情很好，一群人曾於疫情期間在線上分享近況、隔空打鬧，展現好交情。劇中她與嚴正嵐飾演靠眼神就可溝通的好閨蜜，雖兩人事前不認識，但兩人很快找到共同話題，聊得十分開心，她笑說「整部劇裡面，要快速跟貓（劇中寵物）裝熟，這可能是最困難的吧」，在劇中化身貓奴的她，其實曾以為自己十分怕貓，直到與大學好友的貓相處後，才發現自己具有貓奴的潛力。而她也笑說自己其實跟劇中角色也只有喜歡貓、打扮兩點相似，其他方面幾乎都不像。

愛打扮的她，也曾嘗試過許多風格，「有段時間想走甜酷風」但是發現走這個風格的表情管理特別困難，不過讓她放棄的主要原因卻是「因為那要再買好多東西，所以就以現在的風格中，找到最適合自己的地方」，平時偏好襯衫的她笑說其實上Ps Paul Smith和Paul Smith的小男孩風服裝，其實就是平時會走的路線，在經典款服飾中加入一些色彩強烈的印花圖騰，品牌內裡帶點些許的叛逆精神，而MSGM的黑色漆皮兩件式套裝，則讓她驚豔直說：「效果很好」