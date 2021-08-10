新冠肺炎疫情持續肆虐，衛福部長陳時中與中央議情指揮中心每天召開防疫記者會，隨時向國人說明最新情況。不過，前立委沈富雄認為，領導階層應該要開始思考，如何看待新冠肺炎，以及未來要如何處理，並大膽建議可以不用每天下午2點召開記者會，他更認為不開記者會對國人的心理建設非常重要。

沈富雄10日在政論節目《少康戰情室》中表示，Delta病毒出現以後，臺灣和全世界陷入一個渾沌不清的時代，因為各種說法都有，而他這幾天看了2、3篇總體回顧的文章，這個文章講，有很多的說法是錯的，事後來看，很多事前的判斷是錯的，台灣更是兩極化，而且是不對稱的兩極。

沈富雄問主持人趙少康和其他節目來賓，今天如果有5位長官坐在那邊，說我們向各位同胞報告，昨天流行性感冒確診3人，死掉1人，「你什麼感想？」為什麼不看成流感？要看成新冠肺炎？新冠肺炎確診3個，大家就很緊張，如果是流感會緊張嗎？若把過去流感最盛行那2年的疫情和新冠肺炎比較，流感比這個嚴重。

沈富雄認為，從現在開始，我們的領導階層應該要開始想，怎麼看這個病，未來要怎麼處理，是不是只有3例也要每天下午2點開記者會？「我今天在這裡很大膽的建議陳時中指揮官，是不是可以考慮下午的記者會可以不開了？除非突然間又來一個阿公店的事件，我覺得可以不開，然後上網向大家報告」。

沈富雄解釋，並非是因為自己看不慣這個記者會，「但如果你們可以宣布不開，這對全國人民的心理建設非常重要」，且大家就會覺得又往前走一步。沈富雄更說，只要解封的幅度大一點，自然就會振興，現在也不是需求面的問題，大家口袋裡有的是錢，起碼有6成人有錢，阮囊羞澀的不到4成， 政府若要紓困，應該是針對那些被減薪、裁員的人。