行政院近期研擬發放5倍券，但對於發放範圍和時間，仍未有定論。前民進黨立委郭正亮今上宅神朱學恒直播，朱學恒提到「聽說下星期5倍券可能就要發放了？」，郭正亮然眼睛睜大喊「NO！還沒印，不要搞錯了」，「目前蘇貞昌院長正透過行政院秘書長在遊說民進黨立院黨團，因為有很多人有不同意見，還在溝通中」。

前民進黨立委郭正亮，10日上朱學恒臉書值播。(圖/翻攝自 朱學恒臉書)

郭正亮10日受邀上宅神朱學恒臉書直播，對於政院研擬發放5倍券振興經濟，有網友在直播中留言抱怨，「印製一張成本3元、銀行處理一張5元，發放和領取都花時間，5倍券一張面額最小5百元，這樣讓夜市和小商店要怎麼做？收到券還要填寫和印資料在背面，這些事都讓人窮忙，只為了製造出作秀的場合，發券巡迴演出，發現金政府沒得做秀」。

郭正亮表示，這說法完全正確，蘇貞昌就是為了造勢救民調。朱學恒接著提到，「下星期5倍券可能就要發放了」，郭正亮突然眼睛睜大喊「NO！還沒印，不要搞錯了」，宅神被郭正亮反應嚇到，「X 還沒印？」。郭正亮解釋，「目前蘇貞昌正透過行政院秘書長在遊說民進黨立院黨團，因為有很多人有不同意見，還在溝通中。」

郭正亮強調，「如果民調支持發現金的比例遲遲不下降，民怨一直居高不下」，他個人認為，「政院一定會修正」。