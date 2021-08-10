疫情二級再延長，桃園永安漁港10日指出，13日魚市熟食區20間餐廳將配合政府防疫指引全面恢復營業，竹圍漁港則表示，10日已有部分熟食區餐廳開放，預計13日熟食區會全面開放，盼漁港逐步回歸正常。

日前因應疫情管制，竹圍、永安等2漁港暫停開放漁貨直銷中心熟食區以避免民眾共食傳染，隨著疫情趨緩，2漁港熟食區預計13日將全面統一恢復營業，中壢區漁會總幹事黃德汶指出，雖開放熟食區，但仍不開放魚販進行叫魚聚眾行為，且熟食區餐廳需完全配合政府的防疫指引才得開業。

桃園區漁會總幹事陳義成指出，竹圍漁港魚貨直銷中心內的熟食區10日已有1家餐廳開放，且採隔板、梅花座以及分餐不共食等模式供民眾用餐，陳義成進一步表示，竹圍漁港熟食區各餐廳在做好防疫措施後將陸續恢復營業，預計13日竹圍漁港熟食區餐廳可全面恢復營業

黃德汶表示，雖熟食區開放，但室內空間仍維持降載模式，以及實聯制、量測體溫等出入口管制，為避免民眾於魚貨中心逗留，魚販將改以分籃販賣、選購單填寫的方式供民眾快速購買且減少群聚，桃園區漁會則有部分魚販採取直播方式減少民眾群聚魚攤。

雖開放熟食區餐廳，但漁貨直銷中心容留人數仍維持不變，桃園農業局指出，永安漁港魚貨直銷中心仍維持館內同時最多600人的總量管制，竹圍漁港則保持200人的容留人數，容留人數並未隨著空間的開放而增加，並強調，直銷中心雖彈性開放，但管制作為仍不敢大意。

竹圍漁港熟食區餐廳表示，管制期間暫停營業近3個月，雖防疫優先，但經濟的影響不容忽視，盼解封後的消費潮能一解餐廳的經濟窘境，桃園農業局表示，熟食區餐廳防疫規定比照一般餐廳辦理需配有梅花座、隔板以及實聯制等規定才得恢復營業，並呼籲民眾外出用餐應避免同餐共食，減少感染風險。