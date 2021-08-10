外送員拿大聲公喊取餐 改編黃品源歌曲飆唱：快來拿飯飯（取自臉書「外送員的奇聞怪事」）

1名外送員遭直擊在路上使用「大聲公」在路邊通知客人取餐，他不但大聲嚷叫「喂熊貓呼叫，呂XX小姐您的餐點已經到了」，甚至改編歌曲《你怎麼捨得我難過》歌詞，唱說「聯繫妳的人是我，妳的foodpanda已經到了喔，在我聯繫妳的時候，妳就趕快來拿飯飯」爆笑影片在網路瘋傳。

1名網友在臉書「外送員的奇聞怪事」發表1則影片，影片中1名外送員在路邊停下機車後，拿起大聲公大聲地說「喂熊貓呼叫，呂XX小姐您的餐點已經到了，有收到麻煩請回覆一下」，之後還改編歌手黃品源的代表作《你怎麼捨得我難過》歌詞，說「聯繫妳的人是我，妳的foodpanda已經到了喔，在我聯繫妳的時候，妳就趕快來拿飯飯」，最後還不忘補上1句「熊貓foodpanda呼叫，over」。

據悉該名外送員是因為一直連繫不上訂餐的呂小姐，才會想出此方法，不過他用此方式已不只1次，爆笑影片同樣在網路上瘋傳；其他網友看到影片後紛紛笑翻，留言說「我可以放棄飯飯嗎OVER」、「我就說這樣很省電話費」、「原來是熊貓，我以為是里長」、「只要自己不尷尬，那尷尬的就是客人」。

也有其他外送員留言說，「之前是有聽人說過，有社區反應他擾民了，之前好像還有看過客人備註，請不要用大聲公喊，哈哈哈」、「我上次遇到拆單件，到店家一看是他，趕快轉單落跑」、「我遇過一次，超丟臉」。