週刊爆料，有「最美博士」之稱的許藍方遭控偷吃醫師人夫，還有疑似兩人的鹹濕對話流出，消息曝光後，許藍方委託律師發表5點聲明，否認跟已婚男醫師發生任何身體接觸，還說跟報導中的「醫師人夫」已將近1年沒有聯絡。對於劇情大逆轉，一堆PTT網友看傻眼，有人忍不住感嘆：「看戲的是傻子」、「小秘密真的很多」。

對於週刊爆料許藍方偷吃人夫學長B先生，並遭正宮一狀告上法院，許藍方委託律師發聲明稿表示，沒有如報導中所說跟已婚男醫師發生任何身體接觸，也從未跟報導中這名已婚醫師有任何介入別人家庭的行為。

許藍方委託律師發聲明，針對週刊報導予以回應。(圖/截自許藍方臉書)

聲明指出，對方提出之所謂「全部對話記錄」，與報導中提出的很多人事時地物，大多張冠李戴，並非事實全貌，且許藍方與報導中的「醫師人夫」已經將近一年沒連絡，並向報導中無端提到演藝圈的二位前輩吳宗憲和曾國城誠摯致歉，至於林俊傑，她並不認識更無私交。

對於許藍方平日在YouTube及電視節目上教導兩性觀念，卻遭週刊爆料私底下疑似偷吃人夫，引起不少PTT網友驚訝，紛紛回應「有點震驚」、「小秘密真的很多」、「歡迎收看醫師好亂」，還人忍不住問「男的是有多帥？」

此外，關於許藍方的5點聲明，再度讓劇情180度逆轉，有網友無奈表示「我以為明天才會反轉，果然看戲的是傻子」；也有網友認為「要有更明確證據吧」、「她教兩性又不是教道德」、「沒事沒事，忠實自己的慾望」、「外遇跟經濟地位收入什麼的本來就無關」。