奧運銅牌拳擊國手黃筱雯在IG分享台南美食大餐，也感謝台南市長黃偉哲餵食。（摘自黃筱雯IG)

代表台灣在東奧勇奪拳擊女子51公斤級奪下銅牌的黃筱雯，今年5月參加全國大專院校運動會時，曾說過很喜歡台南美食，但她為了東奧，必須努力維持體重，台南市長黃偉哲在她返國檢疫隔離中，特別寄送台南小吃，黃筱雯今天收到黃偉哲寄送的擔仔麵等台南小吃，開心在IG打卡「謝謝市長餵食」！

黃筱雯未返國前，黃偉哲就說要準備台南特產，在她返國住防疫旅館時送到，黃偉哲還打趣說體重爆表的話，「吃完再瘦身！」黃偉哲說，心疼黃筱雯為了得獎，背後要承受太多折騰，除了獻上溫暖打氣，也邀請她來台南一遊，「我來請客，準備滿滿的美食送上！」

這次台南市政府為了保持台南小吃鮮度，特別委託度小月台北忠孝店代為烹飪提供，而且還請黃筱雯「點餐」，想吃什麼台南小吃，店家都會幫她料理。

黃筱雯今天收到台南小吃包括台南擔仔麵、肉燥飯、炒鱔魚、蚵仔酥、安平蝦捲、安平蚵捲、虱目魚肚、關廟冷筍、虱目魚丸。黃筱雯在IG打卡說，「這些吃完可以撐到宵夜了」。

黃偉哲也附上祝賀卡片，「恭喜你在2020東京奧運寫下台灣拳擊在奧運的最佳成績，這是特別為你準備的台南美食，希望你會喜歡」。