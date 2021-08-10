水樂園整體以台灣特有水中生物作設計，遊具包含冒水萬里蟹、綠蠵龜、彈塗魚、花園鰻、台灣島造型等，互動式水槍設施、彩虹隧道等，外觀吸睛、可愛。（戴上容攝）

水樂園整體以台灣特有水中生物作設計，遊具包含冒水萬里蟹、綠蠵龜、彈塗魚、花園鰻、台灣島造型等，互動式水槍設施、彩虹隧道等，外觀吸睛、可愛。（戴上容攝）

新北大都會公園「熊猴森樂園」2.0水樂園完工待開放！「熊猴森樂園」為全台最大共融堤坡特色滑梯樂園總面積約4公頃，園內有31座溜滑梯及100組遊具設施，高灘處年初規畫於「熊猴森樂園」旁設計10款海洋風格的親水遊樂，水樂園歷經半年多施工，目前已完工待疫情趨緩後開放。

新北大都會公園「熊猴森樂園」，總面積約4公頃，是全台最大共融堤坡特色滑梯樂園，園區有31座溜滑梯及100組遊具設施，開放以來吸引大批大小朋友遊玩。

新北市議員王威元指出，熊猴森樂園是全台最大溜滑梯樂園，園區以「天空、陸地、水中」特色設計，在熊猴森樂園旁，將增設占地1500平方公尺水樂園，水域面積約占300平方公尺，他參與規畫並給予地方意見。

王威元說，水樂園整體以台灣特有水中生物作設計，水深平均8公分，最深約15公分。10款台灣特有種特色的遊具，包含冒水萬里蟹、綠蠵龜、彈塗魚、花園鰻、台灣島造型等，互動式水槍設施、彩虹隧道等，總經費約2800萬。

薪北水利局高灘處表示，熊猴森樂園增設親水設施工程歷經疫期，但疫情期間仍要求施工單位持續施工，並未影響施工進度，目前正辦理各項設施測試及驗收作業中。因該場屬戲水活動，設施噴水將使口罩無法保持乾燥，於防疫作業上無法達到二級警戒標準，將待疫情緩和後再審慎評估開放時程。