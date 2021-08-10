疫情衝擊許多家庭，許多人因產業停工、居家隔離或照顧停課子女而無法工作，生計受到嚴重衝擊。長期資助弱勢的新北市急難救助會，10日捐贈一批民生物資，尤其是針對嬰幼兒的高單價用品如奶粉、尿片、即時粥等，給新泰社福中心即時挹注亟需幫助的家庭。

新北市急難救助會理事長張基聖表示，疫情期間，該會接獲新泰、蘆洲社福中心和新北市家防中心的通報，就已經資助33件個案，每件依照社工員的評估，從3千至2萬元不等，為期半年，這些個案大都是領不到紓困金，而生活上確實需要幫助的家庭。今年1至7月間，該會的急難慰助金已發放62萬多元，幾乎是往年一年的2倍。

張基聖說，除了金錢上的資助，配合案家的需求，一年3次，救助會都會捐贈各10萬元以上的民生物品，為充分運用會員的每分善款，幹部專程至各大賣場及藥局「比價、殺價」後自行載運，因此10萬元能買到12萬多元的物品，甚至集點兌換兒童玩具，讓弱勢的孩子除了物資上的滿足，也能有玩具陪伴。

社會局副局長許秀能代表案家感謝，許秀能表示，救助會長期關注新泰林地區，從94年創會迄今，已累積捐贈救助金近200萬元，加上歷年贊助歲末圍爐活動和民生物資的捐贈，總金額超過653萬元。

許秀能說，救助會長期服務新泰地區，並成立「永暉居」，提供頓失依靠的家庭暫時棲身，迄今也服務過212戶509人。近年更擴大服務觸角，連蘆洲、板橋中心和家防中心都會轉介個案，救助會也都適時提供救援。

社會局表示，新北市好日子愛心大平台從108年6月開辦以來，獲得各界捐贈物資市值及款項合計達29億2906萬4550元，有超過995萬人次受益。