近期北部一連下了好幾天的強降雨，一名林姓阿公趁著雨勢稍緩空檔，獨自外出前往牙醫診所治療，因雨腳滑整個人跌臥在地，無法自行起身，警方獲報趕往現場，由救護人員先行檢視阿公傷勢，警方透過警政系統及人臉辨識系統查證，終在過濾50多筆資料後，順利通知到阿公家屬。

三重分局厚德派出所警員張志和、莊士賢於6日12時許執行巡邏勤務，接獲勤務中心通報有民眾需警方協助，於是2員立即驅車前往現場，發現在大雨中阿公受傷坐臥路旁，意識清楚但是講話聲音微弱，遂先行替其撐傘，並由救護人員消毒傷口。

阿公表示自己是獨自外出欲前往牙醫診所治療，徒走到三重區車路頭街80巷口不小心腳步踩空，一滑就跌倒了，惟阿公說話咬字不清有點大舌頭，溝通起來困難重重，員警僅能拼湊所得訊息，以警政系統查詢過濾約50筆資料，終得知阿公住址，順利將阿公平安送交家人手中。

三重警分局提醒民眾應多注意家中長者動態及平常身體狀況，避免獨自外出，並穿著鮮亮衣服或佩戴反光飾品，在其身上留存聯絡電話及姓名等緊急聯絡方式以防走失或發生危險。