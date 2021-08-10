雲林縣元長鄉花生災損嚴重，蔡英文總統（右三）強調盡速救助復耕。（張朝欣攝）

（取自黃子哲臉書）

蔡英文總統昨天去雲林及嘉義等地勘災，但限制媒體採訪，國民黨文傳會副主委黃子哲揶揄蔡總統「雲豹心理陰影」。民進黨發言人顏若芳要他澄清並道歉。黃子哲表示，總統府確實事先就通知媒體，蔡英文不接受訪問，而蔡在現場隔空回應了媒體的提問則是個意外，「甚至像個賞賜」。民進黨拿此來說嘴或反駁，不會覺得不好意思嗎？還是這場雨真的下得太大，也進了你們的腦子裡？

總統府公共事務室於8月9日發訊息給媒體稱因應疫情期間防疫所需，現場不開放採訪，由總統府提供影音、新聞稿及照片。黃子哲說，總統府表明的很清楚，蔡總統不受訪，而是事後由他們統一提供新聞資料。

黃子哲反批民進黨中央對此訊息是忘記了，還是害怕提起？事實上，過去總統的勘災行程多是公開，就算受訪也是常態。總統府這次用防疫的理由不給採訪，也難謂合理。因為其他官員包括行政院長蘇貞昌或農委會主委陳吉仲等人同樣的勘災行程，也都在現場接受媒體訪問，怎麼到了蔡英文就變成搞雙標？

黃子哲說，記者要拉高嗓門在30公尺外，隔空與蔡英文對話，而小英簡單回答了二個問題後，就轉身而去，不再回應媒體。這比較像是一位高傲的女皇，在禁訪令外，一時興起開恩賞給媒體的問答。民進黨還拿此來沾沾自喜及自清，簡直是不倫不類，甚至是踐踏新聞採訪的專業與自由，也限制人民知的權利。

黃子哲強調，9日的勘災行程，總統府下了禁訪令是事實，蔡英文有隨便應付一下媒體雖也不假，但離正常且自由的採訪方式，恐怕相距甚遠。民進黨政府都可以把中天新聞台給下架，那不論是禁訪令，或蔡英文過去曾對媒體說，「我可以講話，但是你們不能發問」，已不足為奇。只是再怎麼過不去心中的陰影，但人民的生活還是得過下去，與其閃躲，不如誠實且勇敢的面對媒體以及人民的檢驗，蔡英文是，房東及房客當然也是。