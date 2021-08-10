有「最美博士」之稱的許藍方，10日被周刊爆出她偷吃學長、醫生人夫，遭正宮一狀告上法院，甚至還有兩人鹹濕對話流出，下午她發表律師聲明，嚴正否認不倫，並反控是男方至今一直騷擾她，強調兩人已將近1年沒聯絡，稍早她再開腔，以4點還原整起事件，並向醫生妻子康太太道歉。

許藍方表示，和醫生學長康先生於20年前認識，期間對方偶有主動聯繫，但兩人從未交往，去年9月對方稱有婚姻問題及罹患憂鬱症，她基於多年情誼聽學長訴苦，因此有訊息往來一個多月，但一得知訊息部分內容令康太太感到不快，便停止與康先生往來，期間也從未有肢體親密接觸，更沒有傳裸照給對方，「對於康太太感到不愉快的部分，本人深感抱歉。」

許藍方透露已近一年沒和康先生聯絡，但對方不斷用各種通訊軟體甚至換電話號碼進行騷擾，目前她已將騷擾訊息證明交給律師處理，並怒斥道：「一個為人醫者、認識20年的康醫師，可以睜眼說瞎話和太太虛構我和他之間不存在的關係，我可以理解康太太聽到時的憤怒，但康先生將這些事張冠李戴，其心可議。」

另外，週刊報導許藍方在健身房打卡宣示主權，她則說明單純是拍攝團隊需要健身房場景，與開設健身房的康先生商借，得到同意才以粉專打卡互惠。

至於她曾調製精油送給康先生示愛，許藍方表示因為對方告知自己罹患憂鬱症，長期有睡眠問題，她才送他調制精油，「但我常調精油給周圍朋友，並非只有他一個人。」最後許藍方道歉因此事浪費社會及媒體資源，「未來將會更小心謹慎，並會以更高標準來要求自己，但也不會接受子虛烏有的指控。」