農曆7月俗稱鬼月，有許多要注意的習俗與禁忌，不少人都會盡量遵照，避免觸犯禁忌、惹禍上身。有網友分享，他距離一台體溫感測儀5公尺外，周圍一個人也沒有，儀器卻突然發出：「嗶！溫度正常。」嚇得他上網發問：「請問我該注意些什麼？」。有網友正經回：「不要想太多，這純粹是機器異常」，但有人搞笑表示「看顯示幾度，威力彩買下去」。

一名網友在臉書私密社團《●【爆廢公社二館】●》貼出一張自動測溫酒精儀照片，並發文：「剛停好機車，還站在五公尺外，周圍一個人也沒有，卻突然聽到它說了聲：『嗶！溫度正常。』機器前一樣一個人也沒有，請問我該注意些什麼？#七月初二」。

有網友正經回：「機器壞了」、「不要想太多，這純粹是機器異常」、「這台都這樣，沒人也在嗶啊~ 已經看他自己嗶幾個月了」、「電源拔掉重插即可」、「沒事、只是機器秀逗。」。

但更多人搞笑回應：「好兄弟也要實名制阿」、「好兄弟也需要採買的，去年疫情關著都沒出門了，餓大，家空。」、「農曆 7月就是這樣」、「沒事，溫度異常低才要注意」、「就跟著排隊啊，記得保持安全距離哦」、「看顯示幾度，威力彩買下去」。