台北股市近期短線當沖交易盛行，不僅是小型股，大型股的當沖比也動輒5成以上，波動劇烈引發投資人高度關注，日前更因有大戶「隔日沖」的手法，引發股民遷怒券商，有網友疑惑，這種手法都上演過很多次了，為什麼一堆人還是會被人家隔日沖；底下網友看了回應，會暴怒的就是之前追高或昨天才進場的，七月就進場了哪會在這跳腳。

日前有券商被網友留下許多1星評論，疑因為該券商有大戶隔日沖的手法，引發一些投資人不滿，因而跑到該券商底下留言洩憤，1名網友在PTT股板發文，好奇為什麼很多人到現在還會被人家隔日沖，過去許多熱門題材當沖交易都上演過幾次了。

貼文曝光後，有網友認為原PO是後見之明，「馬後炮一堆」、「早知道，好棒棒」、「隔日沖會倒你應該空啊，還是不敢」、「別人學不會別給隔日沖到貨，你有沒有學會跟空，來讓隔日沖幫你往下沖？沒有的話你跟他有啥不同」、「那你有下空單賺飽嗎」。

但部分網友認為，買賣股票這麼單純的事情，在很多人眼裡都變複雜了，怪處置、隔日沖、當沖，股市任何現象都不合理，一定要順自己意才可以，「會暴怒的要嘛就是之前追高的韭菜，要嘛昨天才進場的韭菜，你七月就進場的話哪會在這跳腳」、「因為韭菜連籌碼都不會看，買股票就是追，然後賠錢就氣急敗壞」、「隔日沖的散戶罵隔日沖的大戶」。

台股當沖交易熱絡，其中尤以航運股最為盛行，然近期航運觸礁，股價紛紛大幅下跌，也爆出不少違約交割的案件，但融資餘額仍然居高不下，鑒於台股當沖熱度不減，證交所將於27日起，在單日或是6日內，當沖比重達60%的個股，將會列入3至5個營業日注意交易資訊，而在此期間若再超標，將處置達12個營業日。