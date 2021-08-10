小米集團董事長兼CEO雷軍今天晚上在年度演講暨小米秋季新品發佈會上透露，小米下一個目標是用3年時間做到全球手機市占第一。

實際上，今年第2季，小米全球手機銷量超過蘋果，首次位居全球第二；同時小米銷量在歐洲首次登頂，超過三星和蘋果。雷軍還表示，小米仍需努力，當前任務的是要站穩全球第二。

小米今天晚上也發佈多個新品。這些年度新品包括：採用屏下相機方案的小米MIX4、小米首款高端智能音箱、小米平板5等。

上周，雷軍在微博上向廣大米粉分享了小米在歐洲市場超越蘋果三星成為市占第一的好消息之際，宣佈將在8月10日晚上7點半舉辦自己的年度演講。

今年小米的發展很快，IDC資料顯示，第二季三星以5900萬台的出貨量位列第一，全球市占18.8％，出貨量年增9.3％。

小米以5310萬台的出貨量位列第二，首次擠下蘋果，全球市占16.9％，與三星相差不到2個百分點，出貨量增長86.6％，增速是前五名中最快的。

三星2020年手機出貨量是2.7億台，10年來首次跌破3億，小米2020年出貨量是1.464 億台，年增17.5％。

想要做到手機全球第一需要3億左右的出貨量，至少也要2.7億左右，對於小米來講確實是一大挑戰。