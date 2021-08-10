疫情期間，男神鳳小岳除了陪著老婆、小孩享受難得的天倫之樂外，也多了不少能夠好好充實自己的時間，一方面參與自己創立的表演工作室線上課程，同時也花了許多時間創作，準備推出音樂作品，而先前參與演出的《華燈初上》，近期也即將在Netflix上映。防疫宅在依舊準備好滿滿的能量，待下半年推出新作品時，能呈現給大家不同的面貌。

本周六適逢七夕情人節，雖然暫時無法外出約會，但鳳小岳體恤平常為了家庭辛苦付出的老婆，除了計畫親自下廚，為心愛的她獻上滿滿的愛之外，也提前送上了玫瑰花禮 ，象徵「我遇見這世界上最美的一朵玫瑰花」這份心意，也深知老婆愛吃甜點，特別準備了馬卡龍。透過這樣的小細節就能看出雙魚座的浪漫細心，那份細膩而專一的心意，純粹而美好，簡單也創造出他們「甜蜜而不甜膩」的浪漫2人世界。

因為疫情關係，很多人都被迫分隔兩地，甚至人與人之間的距離，也因為疫情而產生了距離感與不安全感。現階段也許無法常常有機會見到思念的人，但依舊能為對方送上自己的心意，鳳小岳也期盼不好的時候趕快過去，大家都能夠早日回到正常的生活，就像他常說的一句話「和最愛的人一起度過美好的時光，雖然簡單，卻也是最美好的回憶」。