北京當局從去年以來關注大陸互聯網巨頭壟斷市場行為，祭出多項行動管制，並在今年6月底滴滴出行赴美掛牌之後，點名其將大陸用戶數據放在美國，將造成安全威脅，並針對美團等外送平台整治，以及對騰訊的音樂版權、遊戲事業對民眾身心影響出手控管，不僅導致這些大陸科技股股價重挫，日本軟銀集團近日公布最新財報，在今年3~6月紛紛拋售美國科技巨頭，約數十億美元的價值，然而，續抱的大陸科技股卻在之後走跌，導致該季整體淨利潤年減39%。

據CNBC報導，周二發布的最新財務報告顯示，2021年第一季軟銀獲利為7615億日圓(2056億元新台幣)，算換為69 億美元，年減約39%。

軟銀已經拋售Facebook、微軟、Alphabet和Netflix等美國科技巨頭股票。由於Facebook、微軟、Alphabet 和 Netflix 於3月底被納入軟銀旗下從事科技股交易的基金管理單位「SB Northstar」的投資組合，該基金去年甚至被稱為「那斯達克巨鯨」，一度讓美國科技股震盪。但在 4 月至 6 月該季度末，這些被市場認為將大幅收購的科技巨頭，並沒有出現在持股名單中，這表明SB Northstar對這些美國科技巨頭持股減少或完全拋售。

截至 3 月底，SB Northstar持有 31 億美元 Facebook 股票、10 億美元微軟股票、5.75 億美元 Alphabet 股票，以及3.82億美元Netflix 股票，但在6月底的報告卻顯示，這4家公司從名單消失，僅亞馬遜持股規模從62 億美元減少至 56 億美元。

截至 6 月底，SB Northstar 總共持有價值 136 億美元公司股權，低於 3 月底190 億美元。至於持有的大陸企業股票，包括阿里巴巴和滴滴出行股價都重挫，其中阿里巴巴在今年4~6月股價幾乎持平，但7月2家公司股價各出現超過14%、27%跌勢。