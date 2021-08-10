國民黨主席選戰日益激烈，黨內瀰漫著挺江、反江勢力，部分黨內人士認為，黨職分攤金恐成為現任主席江啟臣連任破口，甚至有中常委醞釀在明天中常會提案，要黨中央暫緩黨代表分攤金的規定。據悉，宣布回鍋再戰黨魁的前新北市長朱立倫也在思考若當選主席，將取消黨代表募款責任額。

國民黨主席將於9月25日改選，據了解，此次因疫情延燒，致拜會行程無法如過往般熱絡，現任黨代表的優勢效果可望增強，先前在催繳黨員繳交近4年黨費的情況，也未進一步看到黨內勢力有大量繳交的情形，看起來選情偏冷。

由於黨產遭凍結，資金捉襟見肘，去年在江啟臣領導下召開的黨務改革會議，部分調整黨職分攤金的金額，新增黨代表每人要繳交1萬元分攤金，引起黨內部分中常委、中央委員反彈。

國民黨中常委江碩平、謝坤宏、邱素蘭、曾文培、陳汪全將在明天中常會提案，因應疫情造成衝擊，建請黨中央暫緩實施下屆黨代表募款責任額。同時提及，因國民黨目前財務短缺，若有黨代表願意奉獻職務捐1萬元或以上，深表歡迎並頒贈感謝狀以表示感謝。

據悉，朱立倫近日走訪基層，也有黨代表反映平日出錢出力，疫情期間生計受影響，黨中央仍維持募款責任額制度，沒繳錢就不能登記選黨代表，等於被剝兩層皮。

相關人士說，朱立倫了解地方意見後認為，黨務經費全體黨員有很多付出，但更是黨主席的責任，不能把黨中央的壓力強制轉嫁到基層同志身上，應有更彈性作法。

黨內人士認為，黨職分攤金恐成為江啟臣連任之路的破口，不少黨員想到選上後，4年下來要繳交4萬元黨職分攤金，又無法獲取相對應的權利，對此次黨代表選舉意興闌珊。