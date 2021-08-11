（台灣玉山科技協會10日舉辦《2021台灣玉山政策白皮書》─ 創新創業場次。圖／截自視訊會議）

台灣玉山科技協會10日舉辦《2021台灣玉山政策白皮書》─ 創新創業場次，白皮書撰寫人藍濤亞洲總裁黃齊元、守護天使資本集團董事長林銘遠均異口同聲表示，台灣經濟奇蹟的產業發展歷史觀察，政府正確的的產業政策與適時的資金投入，是不可或缺的成功元素，目前的「護國神山」依舊是20年前政府和民間資金共同投資的台積電，可是在現代的軟體、internet、雲端計算、AI、數據分析或數位發展產業，都沒有在資本市場有所展現，問題就出在近年來的產業投資長期配置。

政策白皮書指出，綜觀過去30多年全球科技產業的發展，主要經歷過幾個階段：第一是PC，第二是NB，第三進化到手機和移動互聯網，第四是現在5G萬物相連時代的物聯網。台灣在前兩個階段大放異彩，幾乎是一支獨秀，但到了移動互聯網時代開始落後，隨著競爭者崛起和其他生態系蓬勃發展，台灣落入成功者的陷阱，執著於昨日的模式，找不出新的方向。現在到了物聯網時代，由於台灣具備大部分要素，再加 上中美科技大戰，導致全球供應鏈重組，為台灣帶來新的機會。

台灣玉山科技協會為協助我國產業未來發展，提升國際競爭力，由理事長李紀珠及全體理監事帶領下，邀請國內產、官、學、研各領域頂尖的專家一同撰寫《台灣玉山政策白皮書》，為我國產業發展擘劃遠景，並向政府提出建言。

該白皮書聚焦八大領域：高科技產業、資本市場、創新創業、生技醫療、金融科技、數位轉型、資料處理及永續發展，將於台灣玉山20週年慶祝大會中正式發表。

為使白皮書更臻完善，並使台灣玉山科技協會會員能更快速掌握白皮書內容的趨勢脈絡，特別於110年8月起，舉辦一系列白皮書線上分享會，一共八場，會中將邀請白皮書召集人及各領域專家一同探討台灣產業的大未來。