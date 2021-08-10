「所有的難關，在克服的那一刻，都化為甜美的果實」！今（8/10）日國泰慈善基金會舉辦第二屆「國泰圓夢紀錄獎」表揚典禮，礙於台北市防疫規定，這場典禮小而美卻不減溫暖熱情，國泰慈善基金會董事長錢復表示，圓夢紀錄獎鼓勵教師透過影像，留下孩子們努力奮鬥的足跡，激勵孩子有夢就去追，就像東奧國手一樣，堅持就有希望。

「國泰學童圓夢計畫」已舉辦八屆，本屆共有19所學校入選，圓夢主題包羅萬象，包括環保、戲劇、體育、音樂到科學等，總圓夢金更突破370萬元。今年第二屆「圓夢紀錄獎」，由教師的視角紀錄學童逐夢的過程，期盼社會各界看見這些影像紀實進而支持學童的夢想，讓夢想發芽、成長並落實，本次共5所小學入選，總獎金15萬元。

錢復表示，往年夏天，上百名國泰圓夢計畫獲獎師生，從全省各地齊聚台北，參加四天三夜夏令營活動，但今年礙於疫情，這些獲獎師生們無法北上，對此他特別致上深深歉意。

錢復說，本屆圓夢紀錄獎改以紀錄片的方式呈現，期望能達到一傳十、十傳百的效果，希望鼓勵孩童明白如何透過努力實現自己的夢想，只要努力就有希望。

今年圓夢紀錄獎共有17所學校投稿，最後由屏東車城國小游泳隊、台中德化國小鐵人隊、花蓮佳民國小桌球隊、南投人和國小環保減塑、台中龍港國小布袋戲劇隊，這5所學校獲獎，其中3間學校都和運動主題相關。

剛好東奧才剛落幕，今年中華隊拿下2金4銀6銅，締造歷屆最佳成績，而眼前這批運動小將們或許可能是將來競技舞台上的潛力明星，頗令媒體關注。

錢復透露，今年東奧很精彩，他都有追，包括舉重金牌女神郭婞淳、羽球男雙冠軍王齊麟、李洋，以及羽球女單銀牌得主戴資穎的比賽，他非常感動台灣選手的付出與努力，讓台灣體育界看到新希望。

帶領屏東車城國小游泳隊獲獎的教練周向明表示，他年輕時曾是游泳選手，拿過香港公開賽冠軍，身為港僑，在高師大求學多年，因緣際會聽到朋友說車城國小的泳隊沒有教練帶領，泳隊將面臨解散，2年前他毅然決然拋下台北的一切，舉家搬到車城，他希望帶孩童衝出亮眼成績，翻轉孩童命運。

周向明說，車城國小沒有游泳池，他每天從恆春最北出發到最南的墾丁，借民宿游泳池，開車至少半小時，帶學生們勤練，泳隊從他接手時只有兩個學生，到後來成績斐然，約有十多位選手持續跟著他苦練，目前已經培養出兩位頂尖好手，未來潛力無窮。

其中一位好手，是國二生的周子茵，目前是屏東200公尺蝶式紀錄保持人。她表示，恆春冬天落山風狂吹，每天得忍受10幾度的低溫持續練習，常常練到嘴唇發紫，全身發冷，游到想哭，常常想放棄，但和教練對話後，告訴自己要堅持，終於順利游進全中運，她勉勵自己明年進全運會前三名，向「台灣小蝶王」王冠閎看齊。

年僅19歲的王冠閎，在今年東奧男子200公尺蝶式16強止步，但初試啼聲一鳴驚人，已圈粉無數。同樣是蝶式女將，周子茵害羞地笑說，希望有一天能夠跟王冠閎一起披國手戰袍，為台灣爭光。

至於台中德化國小教練劉虹莉，帶領學童挑戰游泳、跑步、獨輪車三鐵，孩子們展現不畏難的精神，尤其在辛苦的獨輪車爬坡後，鼓勵孩童一次次跨越障礙，把圓夢的熱血展現得淋漓盡致。