俄羅斯國防部周二表示，俄羅斯和中國大陸將在西部地區舉行代號「西部合作2021」(Sibu/Cooperation-2021)的大規模聯合軍事演習，地點在寧夏。從這周一開始至周五結束，有超過1萬名士兵參加，兩國各自派出第一線戰機與主力戰車，規模相當大。

路透社報導，「西部合作2021」演習正受到關注，這是中國大陸和俄羅斯，都因種種矛盾與西方國家對立時，兩個相鄰大國的明顯軍事交流活動。

俄羅斯生意人報(Kommersant)稱，直到周五的演習，標誌著俄羅斯士兵首次使用大陸製的武器，當然也會提出操作感想。俄羅斯和中國大陸從2005年開始，每年都有各種演習。

俄羅斯國防部在一份聲明中說，莫斯科派出了Su-30SM 戰鬥機、機動化步兵部隊，和主力防空系統，這場演習以反恐反滲透為重點。

莫斯科表示，此次演習正逢北約國家從阿富汗撤軍之際舉行的，阿富汗的安全狀況正在惡化中，局勢不穩也給莫斯科帶來了安全問題。

同時，俄羅斯與阿富汗邊境的幾個鄰國，包括塔吉克、烏茲別克完成了軍事聯合演習，同樣是以邊界安全為主要目的。莫斯科還表示，他們會提供足夠的突擊步槍給塔吉克的邊界軍事基地。

莫斯科與北京的關係在 2014年明顯有升溫，這與克里米亞事件有關，俄羅斯與西方陷入冷戰後的低谷，自此，中國大陸升級為俄羅斯最大的貿易夥伴。