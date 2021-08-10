Delta變種病毒肆虐全球，歐美地區雖確診數量明顯上升，但隨著疫苗施打的普及，重症和死亡並未同步攀高，反觀亞洲地區疫苗接種進度相對落後，Delta病毒又步步緊逼，導致確診數激增，且隨著重啟封鎖措施，也對經濟活動造成衝擊，鑒於疫苗供應和接種率的評估之下，專家認為，新加坡將會是亞洲地區中，最有可能控制住疫情的國家。

《中新網》援引新加坡聯合早報網報導，Delta病毒不斷在亞洲地區擴散，多國確診病例不斷激增，日本、韓國和澳洲在過去一個月確診病例以倍數增長，韓國增加約3倍、日本4倍，澳洲更是高達6倍以上。

報導指出，澳洲在人口密集的雪梨和墨爾本疫情不斷延燒，封鎖措施被迫再度重啟；舉行奧運的日本，病例也持續增加；韓國僅14%的人完全接種疫苗，也因此被迫實施封鎖措施，對經濟活動造成衝擊。

此外，東南亞疫情更是嚴峻，印尼截至本周累計以逾10萬死亡病例，但因顧及經濟活動，所以並未實施封鎖，而泰國、越南等其他東南亞國家，也因疫情的升溫就封鎖一事協商，因為趨嚴的封鎖措施將會影響當地經濟貿易活動。

該報導稱，新加坡為是最有可能是率先控制住疫情，且逐漸與疫情共存的東南亞國家，法國外貿銀行（Natixis）亞太區首席經濟師埃雷羅指出，根據現有疫苗水準、供應和接種率來評估，新加坡將率先達成疫苗接種率80%的門檻。