正妹醫生「綠肥兒」畢業於陽明大學醫學系，不只外型甜美，白袍下還擁有火辣身材，曾登上PTT表特版掀起熱議，常在社群平台分享生活日常的她，近來曬出喝果汁的美照，但穿著低胸背心太惹火，讓大票男網友看了暴動直呼：「好大一杯」。

照片中，綠肥兒面前放了一杯果汁，似乎正在享受愜意時光，而她戴著口罩，身穿細肩帶背心，衣服的超低胸設計，本來就令她的雙球已經呼之欲出，再加上她擺出微微向前傾的姿勢，使得白嫩巨球更是幾乎快掉出來，性感破表。

綠肥兒一Po辣照，立刻有網友分享到PTT熱議，大家激動狂讚「特大杯果汁」、「杯比杯大」、「果汁在哪」、「真D大 杯」、「這果汁純又香」、「真的好大杯」。

現為住院醫師的綠肥兒，曾透露未來會到新光醫院任職，想走可動手術的科別，近期也投入第一線抗疫工作，6月她已接種AZ疫苗並分享心得，透露自己有出現痠痛、劇烈頭痛的副作用，且一度單腳腳麻加感覺遲鈍，讓她一度聯想到血栓，所幸後來症狀緩解，證明只是虛驚一場，她也提醒年輕女性如果注射AZ疫苗，要加強注意身體狀況，並且多喝水，雖然打完疫苗身體很不舒服，但認為很值得，呼籲外界有疫苗就趕快打。