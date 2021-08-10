53歲趙正平今（10日）無預警宣布結束6年婚姻，他表示：「最近發生一件事，我一直不想說出來，原本想放在心裡，但紙是包不住火的，昨天有媒體問我，我就顧左右而言他，今天我覺得要在節目上講清楚」，他說6年前他很開心地在《綜藝大熱門》宣布婚訊，沒想到，6年後的今天，是在同一個位子要跟大家他離婚了。

他解釋離婚的原因不是家暴、外遇，是可能自己一直以來都沒有站在對方的立場去想，比較自私，不在意另一半，所以久了就產生摩擦，走到這一步，接著表示「有的人可能會走不出離婚陰霾，坦白說我剛開始也很痛苦，因為我不曉得自己為什麼會選擇結束一段美好的婚姻」，這段時間透過禱告才了解到是自己個性的問題，慢慢走出來，也告訴自己不能再發生同樣的事，這對我來說是個教訓」，再次絕對沒有任何外力介入，「主要是自己狀態沒有調適好，影響到我的妻子，我是個很失敗的丈夫，但這個失敗不會是永遠的」。

同時也表示如果未來還有機會的話，想重新把太太追回來，「有人可能會覺得離婚可以再有下一段新的幸福，但我不這麼認為，因為再下一段還要再磨合、還要再認識對方，那個時間不如把握原本失去的那個，或許有機會，當然我不知道真正對方的想法、所求，但看看上帝，若願意給我這個時間的話，我願意再把她追回來。」