國內加速疫苗施打，行政院長蘇貞昌8日提到，「台灣現在已超過910萬人施打疫苗」，但卻被新北市議員葉元之怒批說謊，他指出，根據CDC 8月10日上午10點公布最新資料，總計只有870萬9234人打到疫苗。此外，對於蘇貞昌第二劑疫苗是否要打高端，蘇貞昌沒有正面回應，葉元之也痛批，實問虛答，講了一堆廢話。

行政院長蘇貞昌今天一早到台南市仁德區視察三爺溪排水治理情形，被問到藍營批他(蘇)說「全台逾910萬人施打疫苗是大內宣，數字根本沒那麼多」，此外，媒體也問他「第二劑要打高端嗎？」。蘇貞昌沒回應數字，只說當全世界因變種病毒而疫情再起，台灣70天內將疫情控制在最平穩，目前病例數只剩個位數，民眾踴躍打疫苗，裁能將疫情控制下來，至於相關數字，中央流行疫情指揮每天都會公布給國人參考。

對此，葉元之10日深夜在臉書PO文痛批，「看到了嗎？蘇貞昌完全不敢面對問題，實問虛答，講了一堆廢話」。葉元之也提出真實數字闢謠，根據指揮中心8月10日上午10點公布的最新數據，台灣接種疫苗人數只有870萬9234人。再次證明蘇貞昌前天說超過910萬人打疫苗是說謊，蘇貞昌的回答自打臉。他質疑，「台灣有這種行政院長是能看嗎？」。