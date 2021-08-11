斗六環球影城巷子路基下陷 縣府漏夜開挖路面找原因 02:112021/08/11 中時 周麗蘭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 斗六市環球影城對面的一條巷子今晚路基下陷，最深下陷2公尺，雲林縣府緊急開挖底部掏空的路面漏夜搶修。（周麗蘭攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 深夜11點仍有民眾圍觀搶修狀況。（周麗蘭攝） 斗六市環球影城對面的一條巷子今(10日)晚路基下陷，最深下陷2公尺，雲林縣府緊急開挖底部掏空的路面漏夜搶修。 路基下陷的雲林路二段6巷緊鄰雲林溪，雲林溪目前正進行汙水下水道工程，居民懷疑路基下陷與該工程有關。 縣府表示，今晚就封路開挖，才能確認路基掏空的原因，目前雙向禁止通行，請民眾繞道。 台南山區道路 連夜冒雨完成搶修 台南山區道路坍塌落石 市府漏夜搶通 #下陷 #路基 #開挖 #漏夜 #環球影城 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 豪雨轟炸八卦山 3戶民宅路基被掏空 9人遭撤離 13:202021/08/07 社會 去年就曾下陷 鳳山道路小面積凹陷警戒中 21:432021/08/06 生活 高雄凱旋夜市前路面坍塌 現場封鎖義交徹夜警戒 23:032021/08/03 社會 Tesla把車廂變電影院 04:102021/08/08 時尚消費 高雄巿議會國民黨團批路塌樹倒 綠營反嗆：不要唱衰 13:452021/08/05 政治 彰化道路崩塌50米驚現恐怖山壁 王惠美勘災曝光慘照 22:332021/08/07 社會 高雄凱旋路天坑塌2次挨酸「吃緊弄破碗」 陳其邁掛保證：今完成修復 11:582021/08/10 生活 台29線甲仙段驚悚路面下陷 單線通行下方驚見湍急洪水 18:462021/08/07 社會 高市天坑慢修 林欽榮斥做不好殺頭 04:102021/08/05 地方新聞 開挖瓦斯管線氣體外洩 5工人昏迷涵洞內 將查防護標配 16:102021/08/04 社會 雲林溪截流致路基塌陷 漏夜鋪設鋼板讓大客車駛出再維修 14:262021/08/11 寶島 生活熱門新聞 第6輪沒得選 全部打高端 登記時間出爐 - 生活 飯店「床尾巾」用來幹嘛？他揭真實功能 網驚：有罪惡感 - 生活 又有颱風要生成 強降雨時間曝 全台雷7天 - 生活 戰鬥民族的貓！主人忘記餵飯 橘貓抗議1舉動35萬人笑翻：夠兇 - 生活 13縣市豪大雨！4縣市雷雨彈升級 奧麥斯恐生成往台灣衝 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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