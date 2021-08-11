深夜11點仍有民眾圍觀搶修狀況。（周麗蘭攝）

斗六市環球影城對面的一條巷子今(10日)晚路基下陷，最深下陷2公尺，雲林縣府緊急開挖底部掏空的路面漏夜搶修。

路基下陷的雲林路二段6巷緊鄰雲林溪，雲林溪目前正進行汙水下水道工程，居民懷疑路基下陷與該工程有關。

縣府表示，今晚就封路開挖，才能確認路基掏空的原因，目前雙向禁止通行，請民眾繞道。