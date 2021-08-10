40歲正值壯年卻被診斷出絕症，你會怎麼做？一名網友在臉書提出了一個大哉問：「請問如果在40歲被診斷出絕症，你們會積極治療但無止盡復發、燒錢，還是用一年時間把想做的事做完？」，最後這名網友做出了決定，滿滿正能量的態度，感動近2萬名網友。

一名網友9日在臉書社團《●【爆廢公社公開版】●》提出這樣一個沈重的問題，他表示健保能做的積極治療過程很辛苦，且只能等待有沒有新藥，自費標靶藥物目前一天一萬，需無止盡的服用。不治療的話，抓一年是粗估，或許能活更久，但後面會很痛苦。

原PO表示自己已經抗癌（第四期）兩年多，復發兩次、骨髓穿刺六次、正子四次（一次三萬六千）、電腦斷層每三個月一次，開刀前又兩次（目前12次）；大化療15次、標靶療程一次（六劑），自體幹細胞移植一次（白血球歸零），半年又再復發。

單身沒有結婚，房子自己的，但存款剩幾十萬左右，父母已退休領月俸，「如果白髮人送黑髮人是大不孝，那把家裡拖到負債應該是更不孝吧！」。

最後他做出決定：「出院去環島，把想見的人見一見，就安寧療法好了。」

這篇文章感動1.9萬網友按下心情符號，並紛紛留言鼓勵：「加油，滿滿正能量，想做什麼就去做吧！」、「加油！活在當下，沒有遺憾」、「生老病死不可逆，別讓自己留下任何遺憾，加油」、「做想做的事 不要帶著遺憾過日子」、「我覺得努力過每一天就好，生命長短不重要‼重要的是雙眼闔上那一瞬間有什麼可以回憶跑馬！加油！」。

更有網友分享：「我有罕見疾病，約莫是在我21、22的時候發病的（我今年27），其實有的時候我也會有想死的念頭...因為活著要跟病魔纏鬥真的很辛苦...所以我支持原po的做法！說不定等你把想做的事情做完 心裡開闊了，自然藥到病除！原PO加油」。