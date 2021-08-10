東京奧運閉幕煙火。(季志翔/攝)

台灣才是世界奧運冠軍？立法院長游錫堃透過臉書表示，台灣在此次東京奧運共拿下12面獎牌，若以2300萬的人口來說，「獎牌人口比」是「1：196萬」；而中國人口14億1178萬，獎牌88面，「獎牌人口比」是「1：1604萬」，所以台灣大勝中國，而且贏了好幾倍。

對此，前總統陳水扁之子陳致中，也留言贊同這樣的算法，強調台灣是小國小民，但我們是好國好民，台灣更是體育實力及選手質量進步躍升中的國家，有別於中國的運動員養成，「台灣絕對不會輸，而且贏得漂亮！」

東京奧運甫落幕，統整各國金、銀、銅牌得獎數，美國總計拿到113面獎牌居冠，其次是中國大陸88面、日本58面。而中華台北拿下12面，位居34名。

對此，立法院長游錫堃以另一個角度切入，得出台灣其實是世界NO.1的結論。

游錫堃表示，台灣在東奧獲得2金4銀6銅，12面獎牌是我國歷史上最佳，與過去比較，他已經感到非常興奮了。未料進一步與中國比較，才發現台灣還有更了不起的地方，也就是如果以「獎牌人口比」來比較，台灣的成果更驚人。

游錫堃表示，台灣人口2357萬，獎牌12面，「獎牌人口比」是「1：196萬」；中國人口14億1178萬，獎牌88面，「獎牌人口比」是「1：1604萬」，「台灣大勝中國，而且贏了好幾倍？」「難怪，中國一直非常害怕台灣出頭！」

不僅如此，游錫堃還特別製作一份表格，羅列日本、韓國、菲律賓的「獎牌人口比」。其中，日本是「1：218萬」；韓國是「1：259萬」，菲律賓是「「1：2740萬」。意味著台灣在此次東奧的成績，也大勝日本、韓國、菲律賓。

此外，此次東奧得牌數最多的美國，人口約3.282億，若以此次在東奧拿下113面獎牌計算，美國的「獎牌人口比」是「1：290萬」。因此，若以此方式計算，台灣亦領先美國。