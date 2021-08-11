根據《財訊》報導，今年5月台股受到疫情拖累崩跌，A先生原以為在股市的700多萬元虧損，可以透過南非幣計價的高收益債券基金補一些回來，沒想到南非幣6月大貶，換回台幣後竟虧了300多萬元，他最後全數認賠殺出，現在還要償還為了投資而向銀行貸款的利息。

只顧高息收 忽略總報酬

「理專說新興國家前景看好，買南非幣計價還有高息收，所以我才把台幣換成南非幣計價的基金投資。」接受《財訊》採訪時，A先生坦言，當初理專鼓吹他借錢投資南非幣基金，光息收就超過貸款利息，還有上漲空間，他才會鋌而槓桿。

台灣投資人偏好高息收而忽略總報酬的迷思，至今都沒有改變。過去，南非幣光定存利率就超過4%，一度讓台灣成為僅次於南非之外，持有南非幣最多的國家；部分投信也順勢發行或引進以南非幣計價的基金，想讓本來就持有南非幣的投資人有去化資金的管道，但也吸引了以為可以用換匯賺到更高報酬的投資人。

《財訊》報導指出，據統計，至今年6月底為止，國人投資共同基金的規模來到3.9兆元，較今年1月增加逾2600億元；其中，投資南非幣計價基金的境外規模增加了88億元，總計約2800餘億元，境內基金則有約384億元。但奇怪的是，南非幣兌新台幣長線偏貶，為什麼還是有投資人願意買南非幣計價的基金？

一位投信界高層直指，背後有兩個推力，一種是真的用南非幣投資在南非相關股債商品，如瀚亞非洲基金、瀚亞新興南非蘭特債券基金，這類型基金除了績效外，必須承受的是南非幣兌新台幣的波動。

《財訊》分析，另一種投資人卻恐怕放錯重點，把報酬寄託在基金的計價幣別上，加上銷售通路冠之以「南非幣弱勢很久，總有一天會走強」的說法，讓投資人以為有機會匯率、利率兩頭賺，贏取動輒逾10%起跳的高收益優勢，A先生和絕大多數南非幣基金投資人，都是相信這類說法的投資人。

但這類南非幣計價基金是所謂「南非幣避險」，之所以能創造高息收，主要是基金經理人使用了外匯工具操作，投資南非幣賺息收，才有機會創造高配息率；然而，實際上南非幣兌台幣長期偏貶，非常容易換回新台幣後賺到利差、賠了匯差。