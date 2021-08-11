愛情長跑的終點大多會進入婚姻，但缺乏情感交流的「喪偶式婚姻」卻令人難以忍受，搜狐網命理專欄指出，白羊座、雙子座、處女座、天蠍座、射手座的女性最無法接受不美滿的婚姻，對她們來說，若雙方已經沒有愛，就沒有繼續下去的必要，因此她們會果斷選擇離婚。

▍1.白羊座

白羊女向來追求轟轟烈烈的愛，當她們喜歡上一個人的時候，會變得十分熱情，甘願為了對方付出一切，但愛得太滿的同時，也容易流失得很快，一旦不愛了，她們就會果斷提分手，將敢愛敢恨的性格明顯表露出來，因此她們也拒絕沒有愛情的婚姻。

▍2.雙子座

雙子女性格善變，很難掌握，她們一生都在追求新鮮感。在熱戀期的時候，她們會恨不得每天都跟另一半黏在一起，但時間一長，就容易讓她們感到無聊，開始想脫離這種狀態，轉而尋找其他刺激。因此，雙子女無法接受沒感情交流的婚姻，一旦沒感覺了，就會主動提出離婚要求。

▍3.處女座

處女座性格龜毛，對於生活上的大小事都要求盡善盡美，清楚知道自己想追求的是什麼，正因她們的理性凌駕於愛情之上，所以不會輕易愛上一個人，一旦確立關係，就會抱著認真的態度去愛，若不愛了，也會徹底抽離，絲毫不會留戀舊情。

▍4.天蠍座

天蠍女個性內斂自我，在感情中，她們對另一半非常忠誠，會全心全意付出一切，把另一半當成自己來愛，但她們一向只在乎自己的感覺，當愛火消失，她們就不願委屈自己繼續交往，更不會因為道德或責任感而跟對方糾纏，只會堅定提出分手。

▍5.射手座

射手女的感情觀相當灑脫，她們愛一個人就會專一且認真的愛，眼中容不下一粒沙，但如果不愛了，就會狠下心分手或離婚，沒有復合的可能。因為她們認為沒有愛的感情，即使強求留下，最終也不會幸福，不如徹底分開，才能減少對彼此的傷害，也能早日遇見更合適的對象。