【胃部發現一個未生長完整的胚胎】

以色列近日出現一例非常罕見的「胎中胎」案例,醫生在一名婦女產下的女嬰體內發現一個未生長完整的胚胎。根據《以色列時報》報導,這「胎中胎」案例發生在以色列阿什杜德(Ashdod)的阿蘇塔醫療中心(Assuta Medical Center),當地一名孕婦在7月份產下了一名女嬰,醫生在女嬰的胃部發現一個未生長完整的胚胎,而且已長出心臟與部分未發展完整的骨骼,當這名婦女在懷孕後期,醫生為她進行超音波檢查時,就發現到腹中的胎兒胃部有異常擴大的情況,直到女嬰出生後,醫生對女嬰進行超音波及X光檢查,確認其胃中有未發育完全的胚胎。

【「胎中胎」案例】

所謂「胎中胎」,就是指孿生胚胎在發育的時候,其中的一個胚胎被包入另外一個胚胎之中,兩個胚胎共同成長,一起吸取胎兒的營養,造成畸形發展的現象,胎中胎在一般情況下,都會缺乏心、肺等器官,因此也就沒有可能存活,只能靠手術摘除,「胎中胎」是極其罕見的,其發生率為新生兒的50萬分之一。

這名女嬰在媽媽懷孕末期產檢時,就被發現胃部增大的情況,但當時未知其原因,直至女嬰出生後接受超音波與X光檢查才發現胃裡竟有胚胎。醫生指出,此案例胚胎發育並不完全,並非一個完全成形的胎兒,與一般的胚胎不太一樣,但還是能看到有骨骼以及一顆心臟,幸好在醫生的手術下,順利將新生兒胃裡的胚胎移除,女嬰及產婦也順利出院。

【罕見的寄生形式】

根據Live Science報導,專家懷疑,這種發育中的雙胞胎之間為一種罕見的寄生形式,這就是同卵雙胞胎在任何一方發育完成之前,會不經意地吸收另一方,儘管在這種情況下,被吸收的雙胞胎會部分保留下來,但還有另一些人懷疑,這種胚胎實際上是一種產前腫瘤,恰好包含與發育中的人類胚胎相同種類的細胞,儘管關於這些情況為什麼會發生以及如何發生的問題尚未解決,但《紐約時報》確實證實,嬰兒和她的母親已經從醫院被送回家,預計會完全康復。

