睡眠對人體來說，就是每天都進行重開機的模式，清除過載的負擔，讓身體機能重啟平衡運作。不過許多民眾深受失眠之苦，明明疲累不堪，腦子卻像快速過站的火車，一股碌閃過種種繁雜事務，怎麼也停不下來。身新醫學診所主治醫師楊翠蟬建議，當思慮繁雜、精神緊張難以放鬆的時候，不妨試試喝冰水降溫，讓過熱運作的自律神經先穩定下來。

楊翠蟬在《自律神經失調：冷處理、抗發炎》一書中提到，大多數的自律神經失調，源於交感神經過度興奮，若常喝溫熱開水，反而使交感神經興奮而加重症狀，此時若和緩喝下適量冰開水，常能緩解症狀。

●人體細胞 對「熱」很敏感

人體是恆溫的有機生物體，運作溫度保持在攝氏37度上下。但人體新陳代謝終日持續不斷，意味著身體不斷燃燒熱量作工而發熱，因此人體實際對冷有較高的需求與忍受度，當我們喝比體溫低20度的水，就會感到涼快。

楊翠蟬也解釋，人體過熱時會導致大小病痛。以自律神經失調來看，會造成心跳過快，頭腦也在過熱而發炎的狀態，導致夜夜失眠，大腦無法得到充分休息，自律神經失調的症狀就更險惡化。這時若能喝杯冰水，就像協助交感神經一起散熱，有助體內降溫，平衡自律神經運作。

喝冰水如何改善自律神經失調？(影音來源/新自然主義提供)

●冰水怎麼喝？也有不適合冰水療法的族群

楊翠蟬指出，除了氣喘、咳嗽、腹痛腹瀉、感冒、發燒、畏寒的人，還是應該以喝溫開水為宜之外，其他想要調節自律神經但又不習慣或懼怕喝冰水的人，可以試試先從室溫水開始。

想要調節自律神經但又不習慣或懼怕喝冰水的人，可以試試先從室溫水開始。(示意圖/Shutterstock)

室溫水:先喝一周→接著喝10-15度的冷開水一兩周→適應了之後，試著小口慢慢喝冰箱中拿出來的水→如果不會不舒服，可以進一步喝含冰塊的冰水。

不過喝冰水切忌大口猛灌，和緩小口適量飲用，循序漸進讓身體習慣溫度變化，是最好的抗發炎、穩定自律神經的療癒之道。